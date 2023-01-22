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İsveç Başkonsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim protestosu

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#İsveç#Kur'an-I Kerim#Protesto
İsveç Başkonsolosluğu önünde Kuran-ı Kerim protestosu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 22:58

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesine karşı tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Beyoğlu’ndaki İsveç Başkonsolosluğu önünde yaşanan olayı protesto etti. Batman'da da biraraya gelen binlerce kişi İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti.

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Danimarka'daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisinin Lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stokholm'de Kur'a-ı Kerim yakmasının ardından İsveç'e yönelik protestolar devam ediyor. 

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri saat 20.00'da Beyoğlu'nda bulunan İsveç Başkonsolosluğu önünde toplanarak, eylem yaptı.

İsveç Başkonsolosluğu önünde Kuran-ı Kerim protestosu

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan protestoda, AGD İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu kısa bir konuşma yaptı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı konsolosluk önünde, tekbir getirip sloganlar atan grup, ardından olaysız olarak dağıldı. 

İsveç Başkonsolosluğu önünde Kuran-ı Kerim protestosu

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BATMAN’DA BİNLERCE KİŞİ İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM’İN YAKILMASINI PROTESTO ETTİ

Batman faaliyet yürüten Kur'an Nesli Platformu Kültür Mahallesi'nde bulunan 8 Mart Kadınlar Parkı önünde "Kur'an'a Sahip Çık" mitingi düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan mitingde birçok kişi "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Müslüman neredesin Kur'an yakılıyor", "Çekin pis ellerinizi Kur'an'ımızdan" yazılı pankartlar taşıdı.

İsveç Başkonsolosluğu önünde Kuran-ı Kerim protestosu

Kur'an Nesli Platformu Başkanı Beşir Şimşek, Kürtçe yaptığı konuşmada, "Kur'an sayfalarının yakılmasının devlet destekli bir eylem olduğunu belirterek, "Kur'an kelamı kutsaldır. O kelam izzeti öğretiyor, bizi cehennemden koruyor. O Kur'an kalbimizde ve hayatımızda olduğu sürece onlar biliyor ki galip gelemeyeceklerdir. O yüzden de bu tür saldırıları yapıp Kur'an'dan bağımızı koparmaya çalışıyorlar" dedi.

İsveç Başkonsolosluğu önünde Kuran-ı Kerim protestosu

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HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı ise İsveç'teki çirkefliğin örgütlü bir kötülük olduğunu aktardı. Hiçbir devletin ve otoritenin Müslümanların inancına hakaret edemeyeceğini dile getiren Ramanlı, "Biz Müslümanlar vahdet içinde olursak, birlik içinde olursak hiç kimse bizim kutsallarımıza yan gözle bakamaz" şeklinde konuştu. 

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#İsveç#Kur'an-I Kerim#Protesto

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