İstiklal Gazisi Binbaşı’nın torunu Meclis’in 30. Başkanı

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28’inci yasama dönemine başlayan TBMM’de Geçici Başkan olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son kez yönettiği seçim oturumlarında 7 aday yarıştı. Cumhur İttifakı’nın adayı Kurtulmuş’un karşısında CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, DEVA İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay aday oldu. İki turda Bingöl 131, Oruç 51, Paçacı 42, Özbudun 21, Yeneroğlu 16, Atalay 3 oy aldı. Kurtulmuş’a ilk turda 317, ikinci turda 321 oy çıktı. İlk turlarda hiçbir aday seçilmek için gerekli 400 oya ulaşamadı.

SON TURDA 321 OY

Yeneroğlu ile Özbudun ikinci turun ardından adaylıktan çekildi. 301 oyun yeterli olduğu üçüncü turda Kurtulmuş 321 oyla başkan oldu. Tekin 160, Oruç 51, Paçacı 43 ve Atalay 4 oy aldı. Millet İttifakı ortaklarından gelen destekle Bingöl’ün oylarının arttığı tahmin ediliyor.

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TARAFSIZLIK VURGUSU

Teşekkür konuşması yapan Kurtulmuş, Anayasa’daki tarafsızlık ilkesi çerçevesinde bütün partilerle diyalog içerisinde görev yapacağını belirtti. Darbe döneminin izlerini taşıyan anayasa yükünden Türkiye’nin kurtulması gerektiğini belirten Kurtulmuş şunları söyledi:

“Bu Meclis’in çok konusu olacak, ama bir konu sürekli gündemimizin birinci maddesi olacak. Depremin yaralarını en kısa sürede, kalıcı bir şekilde sarmak için hep beraber seferber olacağız. TBMM’nin Birinci Meclis’inden bize kalan iki temel değerden bir tanesi ‘Tam Bağımsız Türkiye’ hedefinde ileriye doğru yürümektir. İkincisi de ülkemizi o savaşların yıkıntılarından bir an evvel kurtarmak ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. TBMM’yi kavga, tartışma ve yüksek sesle birbirini rencide ederek, ötekileştirerek köklerimizin tartışıldığı bir mekan olmaktan kurtarmak da vazifemizdir. Ellerimizi yumruk şeklinde tutmadan uzatacağız; el sıkışacağız ve Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber birlikte kuracağız.”

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BAHÇELİ DEVRETTİ

Bahçeli de “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının muhterem vekillerini saygıyla selamlıyor, başarılar diliyorum” diyerek mührünü Kurtulmuş’a verdi ve görevi devretti.

ERDOĞAN’DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem Kurtulmuş hem de Bahçeli’yi telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, Bahçeli’ye teşekkür etti, Kurtulmuş’a ise yeni yasama döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdoğan daha sonra Kurtulmuş’u, Cumhurbaşkanlığı’nda da kabul etti.

SİYASETİN SAKİN HOCASI

- Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 25 yıllık siyasi hayatında sakin üslubu, uzlaşmacı tavrı ve demokratik olgunluğu esas alan yaklaşımıyla tanındı ve birçok sorunlu konuda kişisel ilişkileriyle ilerleme sağladı. Gergin siyasi ortamlarda bile yüksek tansiyona kapılmayan yaklaşımı karşısında AK Parti çevrelerince zaman zaman, “Numan hoca siyasete girmeden önce sinirlerini aldırmıştır” yorumları yapıldı.

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Numan Kurtulmuş, soyadını dedesinin cephelerdeki mücadele sürecinden aldı. 1905’te İstanbul Harbiye Mektebini bitirip teğmen rütbesiyle Osmanlı ordusuna katılan Numan, Balkan Savaşı sırasında Edirne’de esir düştü ve Bulgaristan’daki 7 ay esaretinden sonra Çanakkale ve Erzurum cephelerinde savaştı. Defalarca yaralandı. Binbaşı olarak 39 yaşında malulen emekli edildi. Cumhuriyet döneminde kanun çıkınca “Kurtulmuş” soyadını aldı.