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Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY-Yılmaz OKUR-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 05:32 | Son Güncelleme:

İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından günün ilk saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Başta kentin kuzey kesimleri olmak üzere, Sarıyer’deki yüksek alanlar, Arnavutköy ve Anadolu Yakası’nda da Çamlıca Tepesi’nde kar yağışı etkili oldu.

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte dün ilk kar yağışı görüldü. Günün ilk saatlerinden itibaren ise kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası’nda; Sarıyer’in yüksek kesimleri ve Arnavutköy’de adeta lapa lapa kar yağdı. Anadolu Yakası’nda da başta Çamlıca Tepesi olmak üzere yüksek noktalarda kar yağışı görüldü. Kar yağışı, yer yer etkisini sürdürüyor.

İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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