İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından günün ilk saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Başta kentin kuzey kesimleri olmak üzere, Sarıyer’deki yüksek alanlar, Arnavutköy ve Anadolu Yakası’nda da Çamlıca Tepesi’nde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da kar yağışı gün içinde aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek.