İstanbul’da ‘su’ alarmı: Halı ve araba yıkamayın

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Kurak geçen yaz mevsiminin ardından İstanbul’un barajlarında alarm zilleri çalmaya başladı. Pabuçdere ve Büyükçekmece barajlarında su neredeyse tamamen çekilmek üzere.

İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajlardan Alibey yüzde 13, Büyükçekmece yüzde 10, Darlık yüzde 45, Elmalı yüzde 20, Istrancalar yüzde 18, Kazandere yüzde 9, Ömerli yüzde 64, Pabuçdere yüzde 4, Sazlıdere yüzde 15, Terkos yüzde 17 seviyesinde.

1 EKİM’E KADAR DİKKAT

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İstanbul’da planlı su kesintisi olup olmayacağını ve bundan sonraki yol haritasını İstanbul Su ve ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı Hürriyet’e açıkladı. Tuğba Ölmez Hancı şunları söyledi: “Su tasarrufu yapılması halinde İstanbul’da yağmurlar başlayana kadar su sıkıntısı yaşanmayacak. Ekim ayı su yılının başlangıcıdır. Ekim ya da kasımda mutlaka yağmurlar yağacaktır. Şu an barajlardaki doluluk oranımız yüzde 30. Bu düşük bir seviye ama biz idare olarak su yönetimini optimum şekilde gerçekleştirerek, bu sıkıntıyı vatandaşlarımıza hissettirmemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Evlerimizde de su tasarrufuna önem verecek şekilde yaşamalıyız.”

BANYO YERİNE DUŞ

Prof. Dr. Hancı, Hürriyet aracılığıyla İstanbullulara şu çağrılarda bulundu:

- Mesela halı ve arabalarımızı yıkamamalıyız.

- Püskürtmeli ve basınçlı sistemler çok daha az su kullanabilir ama bir kova ve bir bez yardımıyla da araba yıkanabilir.

- Banyo yapmak yerine duş alın ve süresini kısaltın.

- Muslukların altında bulunan vanaları kısın veya musluk başlıklarına perlatör takın.

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- Meyveleri ve sebzeleri akan suyun altında yıkamayın.

- Ellerimizi yıkarken ve dişlerinizi fırçalarken suyu kapatın.

- Kendim de uyuyorum.Bütün hemşerilerimiz ve vatandaşlarımız da bunlara uyarsa, bireysel olarak alabileceğimiz tüm önlemleri almış oluruz.