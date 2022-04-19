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İstanbul'da saç ekim merkezinde skandal olay! Yürüyerek girdi cenazesi çıktı

#Saç Ekimi#Ölüm#Ameliyat

İrlanda'da yaşayan Kemal Güneş 5 ay önce saç ekimi için İstanbul Şişli'deki bir estetik merkezine gitti fakat Güneş'e burun estetiği ve yağ aldırma işlemleri de yapılınca canından oldu. Klinikteki ölümle ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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Kanal D Ana Haber'den İbrahim Konar’ın ile Volkan Kamber’in özel haberine göre, İrlanda'da yaşayan üç çocuk babası Kemal Güneş kasım ayında saç ektirmek için, Şişli'deki bir estetik merkezine gitti ama canından oldu. Güneş, sabah 8:30’da yürüyerek estetik merkezine girdi, akşam saat 18:22'de Güneş’in operasyon sırasında kalbi durdu ve estetik merkezi yetkilileri panikle ambulans çağırdı.

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ÖZEL AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kemal Güneş’in öldüğü gün estetik merkezinde bir de ambulans trafiği yaşandı. İddialara göre ilk önce özel bir ambulans arandı fakat onlar kalbinin durduğunu belirterek hastayı almadı. Bu kez de 112 arandı, onlara da yanlışlıkla arandıkları söylendi. Son olarak güneş başka bir özel ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

Klinikteki ölümle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Dosyayı adli tıp kurumuna gönderdi ama yaklaşık 2,5 aydan beri de Güneş’in ölümüyle ilgili o rapor henüz hazırlanmadı. Raporun gelmesiyle birlikte savcılık estetik merkezi ile ilgili iddianamesini hazırlayacak.

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'BU BİR CİNAYETTİR'

Kemal Güneş’in eşi Fidan Güneş, “Eşimi resmen orada kesip öldürdüler. Karın yağlarını aldırırken vefat etti” dedi.

Kemal Güneş’in ağabeyi Özcan Güneş, kardeşinin ölümündeki estetik merkezi hakkında, ”Bana göre bu bir cinayettir, para için yapılan bir cinayettir” dedi.

İstanbulda saç ekim merkezinde skandal olay Yürüyerek girdi cenazesi çıktı

AVUKAT ARSLAN: SORUMLU HASTANENİN SAHİBİ

Avukat Nurcan Arslan, “Ruhsatı olmayan bir yerde ameliyat yapılıyor ise bunun tabii ki sorumlulardan bir tanesi hastanenin sahibidir” dedi.

Arslan, “Adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ettik yani kişiler hakkında yurtdışı yasağının konulmasını talep ettik” ifadelerini kullandı.

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#Saç Ekimi#Ölüm#Ameliyat

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