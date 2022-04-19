Şarkıcı Murda'ya büyük şok! 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı...

Haberin Devamı

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 3’üncü celseye, Mehmet Önder Doğan katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanığın iddianamedeki şarkının kendisine ait olduğunu kabul ettiği, Duman, Pahalı ve Eh Baba isimli şarkılarında esrar içmeye özendirici sözlerin bulunduğu anlatıldı. Sanık Doğan’ın Youtube kanalının yüksek takipçili olduğu, kliplerinin yüksek izlenme ve beğeni rakamları gözetildiğinde, sanığın çok sayıda insana ulaşarak uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirildiğinin sabit olduğunu belirterek zincirleme olarak "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 6 yıl 2 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

AVUKATI BERAATİNİ İSTEDİ

Avukat Ümit Gürkal Egemen ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek "Müvekkilimin iki tane Duman isimli şarkısı vardır. İddianamede sözü edilen Duman şarkısı YouTube'da yayınlanmamıştır. Kendi kanalından da kaldırmıştır. Ancak paylaşıldığı dönemde kopyalanıp üçüncü kişiler tarafından yayınlanmasına teknik olarak engel olamamaktadır. Söz konusu şarkı ayrıca hiçbir konserinde de bu şarkı seslendirilmemiştir. Söz konusu şarkı lisanslı bir şarkı olmayıp anonimdir ve o tarihlerde ünlü olmadığından eş, dost çevresinde paylaştığı şarkıdır. Her ne kadar suç genel kasıt ile işlense bile Anayasa’nın 26-27. maddeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. maddesi uyarınca özel olarak suç işlemek kastıyla hareket edilmediği hallerde düşünce sanat ve fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gereken eylemlerdir. Müvekkilime atılı suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Bu nedenle beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı

İYİ HALLE CEZA 4 YIL 2 AY HAPSE İNDİRİLDİ

Mahkeme, sanığın sabit olan "Uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme" suçundan TCK’nin 190/2. maddesi uyarınca önce 5 yıl hapis cezası verdi. Sanık Mehmet Önder Doğan’ın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme, takdiri indirim uygulayarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirdi. Karara istinaf mahkemesinde itiraz edilebileceği de kararda belirtildi.

Haberin Devamı

Murda savcılığa verdiği ifadesinde, "İki tane ’Duman’ isimli şarkım var. Türkiye’de söylediğim ’Duman’ adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. ’Pahalı’ ve ’Eh Baba’ şarkıları da benim. Hollanda’da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" demişti.

AVUKATI: İTİRAZLARIMIZ OLACAK

Duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine Murda’nın avukatı Ümit Gürkal Egemen, "Anayasanın 26, 27, ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 10. Maddesine göre sanatsal ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledik. Müvekkilimin burada kimseyi aleni bir şekilde herhangi bir kötü alışkanlığa, bunun adı ne olursa olsun özendirme, bunun iyi olduğunu göstermek gibi eylemi hiçbir zaman olmamıştır. Hiçbir sanatçının da böyle bir eylemi olamaz zaten. Bir yorum farkının olduğunu düşünüyoruz. Kararı istinaf edeceğiz, itirazlarımız olacak. Üst mahkeme değerlendirdiği zaman sonucu göreceğiz" dedi.

Haberin Devamı

Avukat Egemen, "İddianame düzenlendikten sonra bir yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. Bildiğiniz üzere müvekkilim Hollanda vatandaşı. Türk vatandaşı değil, burada ikametgahı yok. Biz de iddianame değerlendirildikten sonrasında, ifadesi alınıp yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etmiştik. Bu talebimiz kabul gördü. Bunun için duruşmalardan vareste tutuldu. Ondan dolayı bugün burada yoktu. Konserlerine devam edecek. Biraz önce de kendisiyle görüştüm. Yazın Türkiye'de konserleri var, adalete güvencemiz tamdır. Hukuki süreci takip edeceğiz" diye konuştu. Müvekkilinin iyi bir aile babası olduğunu belirten avukat Egemen, "Bunu da paylaşımlarından görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde kendisinin kötü bir alışkanlığı yok. Göz önünde bir insan, bütün gençlere ve topluma örnek olma gayreti içerisinde bir insan. Tabii ki şarkıların içerisinde bazı söylemler olabiliyor. Bu sadece benim müvekkilime ait olan bir şey değil. Bütün filmlerde dizilerde, bütün sanat eserlerinde bu ve bunun gibi şeyler oluyor. Hiçbir sanatçının insanları kötüye sevk etme niyetinin olduğunu inanmıyoruz, düşünmüyoruz ve onları tanıdığımız kadarıyla biliyoruz" dedi.

İDDİANAME

Haberin Devamı

İddianamede, Hollandalı şarkıcı Murda lakabıyla tanınan Mehmet Önder Doğan’ın "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürülmüştü. İddianamede, şarkıcı Doğan’ın Türk Ceza Kanunu’nun 190/2 maddesi uyarınca "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Şarkıcı Doğan, ara celsede duruşmaya çıkarak suçlamaları reddetmiş ve talebi üzerine hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılmıştı.