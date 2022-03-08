İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

Haberin Devamı

Meteorolojik verileri yorumlayan birçok uzman, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın, önümüzdeki günlerde soğuk hava ve yoğun kar yağışıyla yeniden buluşacağını söylüyor. Uzmanlara göre kar yağışı ve aşırı soğuklar, perşembe gününden itibaren etkili olacak ve pazartesiye kadar aralıklarla kendini hissettirecek.

1987 HATIRLATMASI

Sosyal medyada yer alan hava durumu tahminlerinde İstanbul'un 1987 Mart'tan sonraki en büyük kar fırtınasına ev sahipliği yapabileceği belirtildi. Aynı tahminlerde şehirde 'Aybar' fırtınasının etkili olacağı belirtildi.

O TARİHTE NELER YAŞANMIŞTI?

1987 yılında, 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi önce Trakya'yı ardından tüm yurdu etkisi altına aldı. Soğuk hava ve kar yağışı yüzünden hayat adeta felç oldu.

Haberin Devamı





ÜÇ GÜN ÜST ÜSTE MANŞET OLMUŞTU!

İstanbul'u da donduran soğuklar, 1987'nin 5 Mart, 6 Mart ve 7 Mart tarihli Hürriyet gazetesinde de üç gün üst üste manşet olmuştu. Şubat ayında başlayıp, mart ayına kadar devam eden 1987 kışı İstanbul’u da buza çevirmişti. İstanbul’da Mart ayında 18 saat aralıksız kar yağmış ve kar kalınlığı 1 metreyi bulmuştu.

Gözden Kaçmasın İşte 1987 kışının gazeteleri... Haberin Tüm Görselleri

İşte 1987 Mart'ı ile ilgili anekdotlar:

* Hiç kimsenin beklemediği fırtına İstanbul'a bir gecede geldi. Hava sıcaklığı 9 dereceden eksi 4'e kadar düştü.

* İnsanlar sabah bembeyaz bir İstanbul'a uyandı. Kent içi ulaşım tamamen felç oldu.

* 2 hafta boyunca okullar tatil oldu. İnsanlar işlerine gidemeyince tüm işler de aksadı.

* Bir ay içerisinde karlar erimeye başlayınca da seller ve taşkınlar görüldü.

* Şehir genelinde sarkıtlar yüzünden insanlar zor anlar yaşadı.

13 Mart 1987 tarihli gazetenin manşetinde ise Doğu Anadolu'da, kurtların bile açlıktan şehir merkezlerine indiğine yer verilmişti. 13 Mart 1987 tarihli gazetenin manşetinde ise Doğu Anadolu'da, kurtların bile açlıktan şehir merkezlerine indiğine yer verilmişti.

UZMANLARA SORDUK

Peki bu hafta etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışının şiddeti ne olacak?

Hurriyet.com.tr'nin sorularını yanıtlayan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Bu yıl İstanbul başta olmak üzere yurdun neredeyse tamamında önemli ölçüde kar yağışı görüldüğünü hatırlatan Demirhan, "Bu durumu kar yağışı açısından genel olarak değerlendirirsek anormal bir durumdan bahsedemeyiz. Ancak ekstrem hava olaylarının arttığını söyleyebiliriz" dedi ve ekledi:



"2021, 1024 ekstrem olay sayısıyla en fazla ekstrem olay yaşanan yıl oldu. Ekstrem olay trendlerinde de son 20 yılda artış söz konusu. 2021'de kaydedilen ekstrem olayların çoğu yüzde 40 ile fırtına/hortum, yüzde 28 ile şiddetli yağış/sel, yüzde 13 ile dolu ve yüzde 7 ile şiddetli kar… Özetle genel olarak yağışlarda bir azalma var ama ekstrem olaylarda artış söz konusu. Şu ana kadar 2022’ye baktığımızda da önemli bir miktarda kar yağışları aldık. Fakat 'Bu yağışlar bize yeter' demek de çok doğru değil."

Haberin Devamı

"AYBAR KELİMESİNİ İLK KEZ DUYUYORUM"

Bazı uzmanlar tarafından telaffuz edilen 'Aybar kar fırtınası' tanımına ilişkin de "Çok uzun yıllardır meteoroloji alanında çalışıyorum, hava olayları ilgili ‘Aybar’ kelimesini ilk duyuyorum" diyen Demirhan, "Hocalarımızdan da böyle bir şey öğrenmedik. Ama kar fırtınası ve kuvvetli kar yağışı olacak. Rüzgâr hızı ise saatte 30 kilometreyi aşabilir. 30 km zaten fırtına eşiğidir. Çarşamba, perşembe ve cuma günü de dâhil rüzgârın hızı saatte 40-45 kilometreyi bulabilir, bu nedenle tipi olacaktır. Fakat rüzgârın 60-70 kilometreye çıkma ihtimali pek yok. Evlerde kalmak önemli… Yokuş yukarı çıkmak ya da aşağı inmek çok tehlikeli" diye konuştu.



* Aslında meteorolojik bilgilerde 'Aybar' diye bir tanım yok. Aybar Anadolu'da çetin geçen soğuk kış günlerinden dolayı halk tarafından takılan bir isim. Sözlükte ise gösterişli, heybetli ve görkemli anlamlarına geliyor.

Haberin Devamı

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT



Dr. Deniz Demirhan şöyle devam etti:

- Soğuk hava dalgası Sibirya üzerinden önce Avrupa’ya doğru hareket ediyor, daha sonra da İtalya’ya inecek oradan da ülkemize gelecek. Ülkemize önce Edirne ve Kırklareli’den giriş yapacak. Çarşamba günü bu iki şehrin yüksek kesimlerinde önemli ölçüde kar yağışı olma ihtimali çok yüksek. Kar fırtınası daha sonra Tekirdağ üzerinden Marmara Bölgesi’ni, Kuzey Ege’yi ve Batı Karadeniz’i etkisi altına alacak.

- Çarşamba günü İstanbul’da sıcaklıklar da düşecek. Şehir içinde karla karışık yağmurlar görülecek. Fakat Çamlıca ve Aydos gibi yüksek kesimlerde önemli miktarda kar görülecek. Perşembe gece saatlerinde ise ciddi anlamda kar yağışının başlamasını bekliyoruz.

Haberin Devamı

1987 KIYASLAMASI DOĞRU MU?

"1987’deki fırtınada da çok ciddi kar yağmıştı ve yollar kapanmıştı. Bu sefer öyle bir kar yağma ihtimalini çok görmüyorum" diyen Dr. Deniz Demirhan şu bilgileri paylaştı:

Genel olarak perşembe ve cuma 15-20 cm yakın bir kar görülebilir. Ama şehir içinde olması çok zor, daha çok yüksek yerlerde gerçekleşir. Sıcaklık da çok düşecek. Cumartesi ve pazar günü de karın etkisini görebiliriz. Özellikle cumartesi günü İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yağış devam edebilir ve sıcaklık düşük olduğu için karlar ve buzlar yolda kalacaktır. Yani iki gün boyunca hayat normale dönmeyebilir.

DR. GÜVEN ÖZDEMİR BÖLGE BÖLGE UYARDI

Meteoroloji Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Güven Özdemir de içinde bulunduğumuz kış mevsiminde, bölge geneli yağışlarda Güneydoğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinin normallerinin altında kaldığını hatırlattı.

Haberin Devamı

PERŞEMBE SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Bu hafta içinde beklenen ve 'Aybar' ismi takılan kar fırtınası ile ilgili de konuşan Özdemir şunları söyledi:

-10 Mart Perşembe günü muhtemelen sabahın erken saatlerinden itibaren kar etkili olmaya başlayacaktır. Gün içinde güçlenerek 11 Mart Cuma günü etkili olmaya devam edecektir. Kar yağışı etkisini cumartesi, pazar ve pazartesi günü de sürdürecektir.

- Ege ve Akdeniz'de de çok kısa süreli karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Kar yağışı ve fırtınanın tüm yurdu etkisi altına almasını bekliyoruz. Pazar ve pazartesi günü ise Karadeniz çevresi ve Doğu Anadolu’da yoğun kar yağışı görülecektir.