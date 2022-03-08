'1987 Martı' gazetelerde...

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"Mart kapıdan baktırır kazma-kürek yaktırır..." Ataların, Anadolu için söylediği bu söz bir kez daha doğrulanıyor. Her ne kadar baharın habercisi olan cemrelerin sonuncusu dün toprağa düşse de Türkiye'yi yeni bir soğuk hava dalgası bekliyor. Karı da beraberinde getirecek olan soğuk hava tahminleri özellikle sosyal medyada 1987 Mart ile karşılaştırıldı.
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İşte 35 yıl önceki 'çetin kış'ın hikayesi ve dönemin gazetelerinin manşetleri