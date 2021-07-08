2040 raporu: Yağışlar %40’a kadar azalacak; ‘Ekstrem’ iklim ‘normal’ olacak

Çalışmasını tamamlamak üzere olan komisyon, yağışların betonu aşamadığı şehirlerde su kıtlığına karşı bugünden ‘yağmur hasadına’ başlanmasını önerdi. İşte taslak rapordan bazı tespit ve öneriler:

5 DERECE ARTIŞ

2040 yılına kadar Türkiye genelinde sıcaklıklar artacak. Sıcaklık artışı, 2071-2099 arasında Güneydoğu Anadolu’da 5 dereceye, diğer bölgelerde 2 ila 3 dereceye yaklaşacak. Türkiye’nin yağış rejiminin değişeceği görülüyor. Daha önemli olan sonbahar ve kış yağışları. Sonbahar yağışlarındaki azalma yüzde 30’ları bulabilir. Kötü senaryoda; Marmara, Batı Karadeniz ve Meriç-Ergene dışında tüm havzalarda yağışların yüzde 40’lara yakın azalacağı tahmin ediliyor. Kış yağışları nispeten daha iyi.

YAĞMUR HASADI

Betonlaşmanın yoğun olduğu şehir merkezlerinde uç değerlerindeki artışlar sonucu şehir selleri artıyor. 20 yıl sonrası için özellikle sulamada su kıtlığı çekeceğimiz görülüyor. Merkeze yakın yerlerde kullanılmayan maden ocakları ve yeraltı mağaralarında kurulacak

depolarda yağmur hasadı yapılmalı. Pasif enerji sistemleri, uygun alanlarda yeşil çatılar ve geçirgen altyapı uygulamaları çoğaltılmalı.

TOZ GÖÇÜ ÖNLENSİN

Son 20 yılda şiddeti, süresi ve frekansında tırmanış olan hava olayları ve meteorolojik afetlerde artış devam edecek. Kum ve toz fırtınalarının etki alanlarını genişlemesi ve daha yoğun yaşanması bekleniyor. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kurak ve yarı kurak iklime uyumlu bitki türlerinde araştırmalara yoğunlaşarak, toprak kaybı azaltılmalı. Toz taşınımından etkilenmesi muhtemel alanlarda ekonomik değeri olan uygun tarımsal ürünlerin yetiştirilmesiyle göçe bağlı sosyal, ekonomik sorunlar önlenmeli. Afetlerin etkilendiği sektörlere yönelik akademik çalışma ve projeler öncelikli desteklenmeli.

BÜTÜNCÜL MEVZUAT

Sağlam bir mevzuat oluşturulması amacıyla Su Kanunu’nun çıkarılması elzemdir. Atıksuların yeniden kullanımı ve yeraltı sularının yönetimi düzenlenmeli. Taşkın Kanunu yenilenerek riski azaltmaya, önlemeye yönelik bütüncül yaklaşım gösterilmeli. Biyoçeşitlilik Kanunu çıkarılmalı. Turizmi Teşvik Kanunu, iklim değişikliği etkilerinin göz önüne alınarak revize edilmeli. Su kaynaklarının verimli kullanımı amacıyla devletin planladığı ürün deseninin uygulanması sağlanmalı. İklim Değişikliği Kanunu çıkarılmalı. Bitkilerin büyüme dönemlerindeki değişimleri incelemek amacıyla Ulusal Fenoloji Gözlem Ağı kurulmalı, veriler yapay zekâyla analiz edilmeli.

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