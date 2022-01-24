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İstanbul'da kar esareti! Toplu ulaşım kilitlendi

#Kar Yağışı#Toplu Ulaşım#Istanbul

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım araçlarında aşırı yoğunluk oluştu. Duraklardaki yoğunluk nedeniyle araçlara binemeyen vatandaşlar, otoyol kenarında yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı.

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İstanbul'un büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi.

Otobüs seferlerinde yaşanan aksama ve özel araçlarıyla trafikte ilerleyemeyenlerin eklenmesiyle metrobüs hattında yolcu izdihamı yaşanıyor.

İstanbulda kar esareti Toplu ulaşım kilitlendi

Toplu taşımanın önemli merkezlerinden Cevizlibağ'da, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluştu.

Metrobüs ve tramvay duraklarındaki yoğunluk nedeniyle araçlara binemeyen vatandaşlar, otoyol kenarında yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı.

İstanbulda kar esareti Toplu ulaşım kilitlendi

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Şirinevler metrobüs durağında oluşan yoğun kalabalık cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Kar Yağışı#Toplu Ulaşım#Istanbul

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