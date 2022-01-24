Son dakika... İstanbul'da kar fırtınası! Canlı yayında zor anlar... Prof. Dr. Şen: 'Biraz daha durursak hipotermi geçiririz'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kar etkisini artırdı, 30 araç birbirine girdi Arnavutköyde zincirleme kazaKar etkisini artırdı, 30 araç birbirine girdi! Arnavutköy'de zincirleme kaza#İstanbul
Fatma Girikin vasiyeti yerine getirilecekFatma Girik'in vasiyeti yerine getirilecek! #Fatma Girik
Türkiyede metaverse arsalarına hücum Risk mi, fırsat mı, balon muTürkiye'de metaverse arsalarına hücum! Risk mi, fırsat mı, balon mu? #Metaverse
İstanbulda kar fırtınası Canlı yayında zor anlar... Prof. Dr. Şen: Biraz daha durursak hipotermi geçiririzİstanbul'da kar fırtınası! Canlı yayında zor anlar... Prof. Dr. Şen: 'Biraz daha durursak hipotermi geçiririz'#İstanbul
Dikkat Kar alarmı... 3 gün sürecek...Dikkat! Kar alarmı... 3 gün sürecek...#İstanbul
Memduh gitti, benim için her şey bitti'Memduh gitti, benim için her şey bitti'#Fatma Girik
Resmen Omicronu ele veriyor... Bu belirtiye dikkatResmen Omicron'u ele veriyor... Bu belirtiye dikkat!#Omicron
Stefan Kuntztan milli futbolcu hakkında çarpıcı tespit Problem çocuk sorunu varStefan Kuntz'tan milli futbolcu hakkında çarpıcı tespit! "Problem çocuk sorunu var"#Stefan Kuntz
Fenerbahçeden Acun Ilıcalıya çalım Bitti deniyordu ama yıldız oyuncu kararını açıkladı...Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'ya çalım! Bitti deniyordu ama yıldız oyuncu kararını açıkladı...#Fenerbahçe
Deprem konutlarının yüzde 90ı tamamlandı “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”Deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı! “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”#Elazığ
Ünlü müzisyenin eski nişanlısından şok suçlama: Klip çekiminde bana tecavüz ettiÜnlü müzisyenin eski nişanlısından şok suçlama: Klip çekiminde bana tecavüz etti#Evan Rachel Wood
Türkan Şoraydan duygulandıran paylaşım: Maviş gözlerinle cıvıl cıvıl bakardınTürkan Şoray'dan duygulandıran paylaşım: Maviş gözlerinle cıvıl cıvıl bakardın!#Fatma Girik
Yayıncı kuruluşta gönderme Yeni hocayı övdü, gerginliği hatırlattıYayıncı kuruluşta gönderme! Yeni hocayı övdü, gerginliği hatırlattı#Abdullah Avcı
Kripto paralarda kan kaybı sürüyor En büyük tehlike...Kripto paralarda kan kaybı sürüyor! En büyük tehlike...#Kripto Para Piyasası
Omicron nasıl bulaşıyor Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı... | 4 SORU 4 YANITOmicron nasıl bulaşıyor? Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı... | 4 SORU 4 YANIT#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İstanbul'da kar fırtınası! Canlı yayında zor anlar... Prof. Dr. Şen: 'Biraz daha durursak hipotermi geçiririz'

#İstanbul#Kar Yağışı#Kar Fırtınası

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. İstanbul Havalimanı'nda akşam saatlerine kadar uçuşlar durduruldu, kamuda mesai saati 15:30'a çekildi, kentte çok sayıda zincirleme kaza meydana geldi, yollar kapandı. Kar yağışının saat 17:00'den sonra daha etkili olacağı belirtiliyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında akşam saatlerinde beklenen kar fırtınasına dikkat çekti, hava sıcaklığının eksi 2 derecelere kadar düşeceğini açıkladı. Şen, "Saat 17:00'den sonra sıcaklık daha düşecek. Kar tipiye dönebilir. Saat 17:00'den sonra dışarıda kalmayın" dedi. Dışarıda hissedilen sıcaklığın eksi 8 derece olduğunu belirten Şen, "Biraz daha durursak hipotermi geçiririz. Eğer 26 derecenin altına düşerse vücut sıcaklığı hayata dönüş zorlaşır. O nedenle dışarlarda kalmamak lazım" dedi. Antalya ve Muğla için de uyaran Şen, "Antalya ve Muğla'da bu gece karla karışık yağmur ve kar görülecek. Belki Bodrum ve Marmaris'te kar görecekler" diye konuştu.

Haberin Devamı

CNN Türk canlı yayınında yoğun kar yağışı altında son hava durumu raporunu paylaşan ve uyarılarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi:
"Zor bir yayın yapıyoruz. Çarşamba akşamına kadar kar etkisi var. Bugün deniz etkisi dediğimiz - İstanbul'a özel bir durumdur- kar Marmara'nın batısında ve güneyinde hızlı ve yoğun yağmaya başladı. Karadeniz üzerinden gelen akışlar, deniz suyu sıcaklığı havadan daha sıcak olduğu için buharlaşma yapıyor, nemi ve yağışı arttırıyor. İstanbul'un Anadolu yakasında bu kadar kar yok, kar yağışı akşama kadar devam edecek. Yarın sabah saatlerinde biraz ara veriyor kar yağışı, öğleden sonra akşama doğru tekrar başlayacak. Yarın kar hafifleyecek ama akşam devam edecek. Deniz ya da göl etkisi denilen bu etki devam edecek. 

Haberin Devamı

SICAKLIKLAR EKSİ 2'YE DÜŞECEK

Bu gece İstanbul'da sıcaklık eksi 2'ye, Anadolu yakasında 1 dereceye kadar düşecek. Bu da önemli.

KALP HASTALIĞI OLANLAR DIŞARIYA ÇIKMASIN

Ulaşıma dikkat edeceğiz, erkenden evimize gideceğiz. Bir de kalp hastalığı problemi olanlar kesinlikle bu havada dışarıya çıkmamalı, rüzgara karşı yürümemeli. Yürüyecekse de rüzgarı arkasına almalı.

20 CM'E YAKIN KAR VAR

Şu anda burada 20 cm'e yakın kar var. Karın artması batı bölgelerinde önemli değil ama Doğu ve İç Anadolu'nun doğusunda eski karın üzerine yeni kar geldiği için çığ tehlikesi var.

ANTALYA VE MUĞLA İÇİN KAR UYARISI

Antalya ve Muğla'da bu gece karla karışık yağmur ve kar görülecek. Belki Bodrum ve Marmaris'te kar görecekler.

HİPOTERMİ TEHLİKESİNE DİKKAT

Hissedilen sıcaklık şu an -8 derece. Biraz daha durursak hipotermi geçiririz. Eğer 26 derecenin altına düşerse vücut sıcaklığı hayata dönüş zorlaşır. O nedenle dışarlarda kalmamak lazım.

SAAT 17:00'DEN SONRA DIŞARIDA KALMAYIN

Saat 17:00'den sonra sıcaklık daha düşecek. Kar tipiye dönebilir. Tipi şeklindeki karda nefes alıp vermekte güçlük çekersiniz. Oksijen problemi çıkması demek de hipotermi ve kalp krizi risklerini arttırır. Saat 17:00'den sonra, 18:00'den sonra dışarda kalmayın.

MECBUR KALMADIKÇA ARABAYLA ÇIKMAYIN

Haberin Devamı

İstanbul'un ana arterlerinde bu akşam problem çıkabilir. Mecbur kalmadıkça seyahate çıkmayın, arabanızı kullanmayın."

Gözden Kaçmasın

İstanbulda yoğun kar: Uçuşlar iptal edildi, mesai saati öne çekildi... AFAD uyardı: Zrounlu olmadıkça dışarıya çıkmayınİstanbul'da yoğun kar: Uçuşlar iptal edildi, mesai saati öne çekildi... AFAD uyardı: Zrounlu olmadıkça dışarıya çıkmayınHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Kar etkisini artırdı, 30 araç birbirine girdiKar etkisini artırdı, 30 araç birbirine girdiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kar Yağışı#Kar Fırtınası

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın