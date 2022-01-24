Son dakika... İstanbul'da kar fırtınası! Canlı yayında zor anlar... Prof. Dr. Şen: 'Biraz daha durursak hipotermi geçiririz'

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CNN Türk canlı yayınında yoğun kar yağışı altında son hava durumu raporunu paylaşan ve uyarılarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi:

"Zor bir yayın yapıyoruz. Çarşamba akşamına kadar kar etkisi var. Bugün deniz etkisi dediğimiz - İstanbul'a özel bir durumdur- kar Marmara'nın batısında ve güneyinde hızlı ve yoğun yağmaya başladı. Karadeniz üzerinden gelen akışlar, deniz suyu sıcaklığı havadan daha sıcak olduğu için buharlaşma yapıyor, nemi ve yağışı arttırıyor. İstanbul'un Anadolu yakasında bu kadar kar yok, kar yağışı akşama kadar devam edecek. Yarın sabah saatlerinde biraz ara veriyor kar yağışı, öğleden sonra akşama doğru tekrar başlayacak. Yarın kar hafifleyecek ama akşam devam edecek. Deniz ya da göl etkisi denilen bu etki devam edecek.

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SICAKLIKLAR EKSİ 2'YE DÜŞECEK

Bu gece İstanbul'da sıcaklık eksi 2'ye, Anadolu yakasında 1 dereceye kadar düşecek. Bu da önemli.

KALP HASTALIĞI OLANLAR DIŞARIYA ÇIKMASIN

Ulaşıma dikkat edeceğiz, erkenden evimize gideceğiz. Bir de kalp hastalığı problemi olanlar kesinlikle bu havada dışarıya çıkmamalı, rüzgara karşı yürümemeli. Yürüyecekse de rüzgarı arkasına almalı.

20 CM'E YAKIN KAR VAR

Şu anda burada 20 cm'e yakın kar var. Karın artması batı bölgelerinde önemli değil ama Doğu ve İç Anadolu'nun doğusunda eski karın üzerine yeni kar geldiği için çığ tehlikesi var.

ANTALYA VE MUĞLA İÇİN KAR UYARISI

Antalya ve Muğla'da bu gece karla karışık yağmur ve kar görülecek. Belki Bodrum ve Marmaris'te kar görecekler.

HİPOTERMİ TEHLİKESİNE DİKKAT

Hissedilen sıcaklık şu an -8 derece. Biraz daha durursak hipotermi geçiririz. Eğer 26 derecenin altına düşerse vücut sıcaklığı hayata dönüş zorlaşır. O nedenle dışarlarda kalmamak lazım.

SAAT 17:00'DEN SONRA DIŞARIDA KALMAYIN

Saat 17:00'den sonra sıcaklık daha düşecek. Kar tipiye dönebilir. Tipi şeklindeki karda nefes alıp vermekte güçlük çekersiniz. Oksijen problemi çıkması demek de hipotermi ve kalp krizi risklerini arttırır. Saat 17:00'den sonra, 18:00'den sonra dışarda kalmayın.

MECBUR KALMADIKÇA ARABAYLA ÇIKMAYIN

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İstanbul'un ana arterlerinde bu akşam problem çıkabilir. Mecbur kalmadıkça seyahate çıkmayın, arabanızı kullanmayın."