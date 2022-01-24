Son dakika İstanbul'da yol durumu: Haberler art arda geliyor! E-5'i kullanacaklar dikkat... Trakya'dan İstanbul'a girişler durdu

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İstanbul'da kar ve tipi yağışı devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kazalar meydana geldi, yollar kapandı. İşte dakika dakika yaşananlar...

DAKİKA DAKİKA SON GELİŞMELER...

18.00 - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE TRAFİK DURDU

17.57 - İstanbul'u öğleden sonra etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle Küçükçekmece D-100 güney yolu Edirne istikametinde trafik durdu. Sürücüler kayan araçlarını kontrol etmekte güçlük çekti. Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D-100 karayolunda belediye araçları çalışma yapıyor.

Aracıyla yolda kalan Orhan Demirtay, "Olay zaten görülüyor ama arkadaşlar çok acemi. Karda gitmeyi bilmiyorlar. Lastikleri de düzgün değil. Acemilikten yani bir sürü insan bunlar yüzünden mağdur oluyor" dedi.

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Bir saattir yolda kaldığını belirten bir başka sürücü, "Yolda kaldık. Bir anda bastırdı. 3'te yola çıktık o saatten beri yollardayız. 1 saattir trafikteyiz herkes hazırlıksız yakalandı. Bu lastiklerle bu yola çıkılmaz" diye konuştu.

17.48 - İstanbul’da kar yağışının gece saatlerinden itibaren yoğunluğunu arttırarak devam etmesi nedeniyle birçok bölgede kaza meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 TIR ve otomobil birbirine girdiği kazada yolda kalan vatandaşlar tepki gösterdi.

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatıldı. Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, yolda mahsur kalan vatandaşlar tepki gösterdi.

Yolda kalan bir kişi, “Hadımköy’den çıkıp İstanbul Havalimanı yönüne gidecektik. Bu sapağı döner dönmez mahsur kaldık zincirleme trafik kazası oldu. Hiçbir şekilde ilerleyemiyoruz. Herhangi bir bilgi veren de yok. Kaldık yani burada aç susuz bakalım ne zaman çıkarız” dedi.

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Zor durumda olduğunu belirten şoför, “Marmara otoyolundayız havalimanına yakınız İstanbul Ankara istikametine gitmekteyiz. Tipi aniden bastırdı ve kazalar oldu. Arabaların donmasından korkuyoruz. Açlık susuzluk önemli değil de bunlar donarsa nasıl kalkacak” diye konuştu.

İSTANBUL'A GİDEN ARAÇLAR GERİ ÇEVRİLİYOR

17.44 - İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle Trakya’dan İstanbul istikametine girişler durdurulmuştu. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri, İstanbul istikametine giden araçları geri çeviriyor. Uyarıların ardından polis ekipleri denetimlerini arttırarak, İstanbul istikametine girişleri kapattı. Gelen araçları geri çeviren polis ekipleri, olumsuz bir durumla karşılaşılmaması adına denetimlerini arttırdı.

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17. 34 - Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur. Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur" denildi.

17.30 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim; ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar, yarın (Salı) 08.00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

17.30 - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da devam eden yoğun nedeniyle güvenli trafik sağlanana kadar; ilimizden İstanbul istikametine araç geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir. İstanbul istikametine doğru yola çıkılmaması önemle rica olunur" dedi.

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17.20 - Cevizlibağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle iş çıkışında yoğunluk yaşanıyor. D 100 Edirne istikametinde trafik durdu.

İstanbul'da etkisini arttıran yoğun kar yağışından dolayı Cevizlibağ D 100 Edirne istikametinde trafik durdu. Metrobüsü kullanmak isteyen yolcular yoğun kar yağışı altında yürümekte zorluk çekti.

VALİ YERLİKAYA: YASAĞA RAĞMEN MOTOKURYE ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNİ LÜTFEN BİLDİRİN

17. 25 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını duyurmuştu, Yerlikaya buna rağmen İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışına rağmen motokuryelerini çalıştıran işyerlerinin bildirilmesi noktasında uyardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vali Yerlikaya, “Kıymetli İstanbullular, az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşerilerimizin de canını hiçe sayıyor. Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin; gereken cezai işlemleri uygulayalım” ifadelerine yer verdi.

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UÇUŞLARA KAR ENGELİ

17.14 - Sabiha Gökçen Havalimanı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 25.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

17.07 - İstanbul'da etkisini arttıran ve hava ulaşımını olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları yarın 04.00'e kadar İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları durdurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldık" dedi.

17.00 - AFAD'dan yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trakya'dan İstanbul'a girişler yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatılmış olup araçlar uygun alanlarda bekletilecektir. Konaklama ihtiyacı olabilecek vatandaşlarımız için Kamu Misafirhaneleri ve KYK Yurtları hazır tutulmaktadır. Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımız Telefon ahizesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyebilir. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır." denildi.

AVM'LER SAAT 19.30'DA KAPATILACAK

16.58 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’ler bu akşam itibarıyla; 19.30’da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

16.50 - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

16.36 - D-100 Merter mevkiinde Avcılar yönüne trafik yoğunluğu yaşanıyor. Metrobüs kullanan vatandaşlar yoğun kar yağışı ve kar tutan üst geçit nedeniyle güçlükle yürüyebiliyor.

İSTANBUL VALİSİ DUYURDU: TRAKYA'DAN GELEN ARAÇLARIN GİRİŞİNE İZİN YOK

16:24 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.

E-5 TRAFİĞE KAPANDI

16.10 - Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı. Ekiplerin yolu açma çalışması sürüyor.

HARAMİDERE D-100'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI

16.21 - Öğleden sonra aniden bastıran kar ile Haramidere D-100 Karayolu'nda araçlar yolda kaldı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA 30 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

15.22 - Kar yağışının gece saatlerinden itibaren yoğunluğunu arttırarak devam ettiği İstanbul’da kaza meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 tır ve otomobil birbirine girdi.

İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatıldı. Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, araçların kaldırılma çalışması sürüyor.



“2 BUÇUK SAATTİR BU ŞEKİL YOLDA KALDIK”

Yolda kalan bir şoför, “Havaalanı kavşağına geldiğimizde yol tuzlanmıştı. Oraya kadar hiçbir şey yoktu. Havaalanı kavşağını geçtik, gişeleri çıktık, sallandık. Tipi bastırdı bir anda. Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Otoban olduğu için kenara çekemedik arabaları. Devam etmek zorunda kaldık. İlerinin açık olduğunu düşündük. Tam rampayı geçtiğimizde, önümde bir tır makasladı. Önümdeki tır da makaslayınca ben devam etmek zorunda kaldım. 2 buçuk saattir bu şekil yolda kaldık. Arabalarımız mümkün değil yürümüyor. Karayolları açtı buraları ama tekrar kapandı tabii. İleride de zaten zincirleme kaza varmış” dedi.



14.50 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerinde yoğunlaşacağına dikkat çekti ve kamu kurum ve kuruluşlarında nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailerin 15:30'da sona ereceğini duyurdu.

Mesai ile ilgili kararı Twitter'dan paylaşan Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular... Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer 15.30’da sona erecektir" dedi.

Daha sonra Twitter'dan Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı civarından bir video paylaşan Vali Yerlikaya, "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım" diyerek uyardı.

Gözden Kaçmasın Arnavutköy'de kar yağışı zor anlar yaşattı Haberin Tüm Görselleri

MARMARA'NIN GÜNEYİNE KUVVETLİ VE RÜZGAR UYARISI

14.08 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda bu akşam Marmara'nın güneyinde kuvvetli rüzgar ve tipiyle karşı vatandaşlar ve ilgililer uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Balıkesir’in kuzey ilçelerinde ( Marmara Adası, Erdek, Bandırma, Gönen, Manyas, Susurluk) bu akşam saatlerinden sonra görülecek olan kar yağışlarının; yer yer kuvvetli kuzeyli rüzgar (30-50 km/sa) ile birlikte, orta kuvvette (5 ila 15cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli rüzgar ve tipinin bu akşam saat 21:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor" denildi.