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Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı! Güçlü şekilde geliyor, 3 gün sürecek

#İstanbul#Hava Durumu#Kar Yağışı
Son dakika... Meteorolojiden İstanbula yoğun kar yağışı uyarısı Güçlü şekilde geliyor, 3 gün sürecek

İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının il genelinde etkili olacağını belirterek, dikkatli olunmasını istedi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" denildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün İstanbul'un genelinde kar yağışı görüleceğini belirterek, il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanmaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

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Hava sıcaklığının Türkiye'nin kuzeybatısı ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece altında olacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Yağışların; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Antalya'nın doğusunun iç ve yüksek kesimleri ile Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklinde açıklama yaptı.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini belirten Meteoroloji, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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Gözden Kaçmasın

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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3 GÜN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam etmesinin tahmin edildiğini belirtmiş ve "İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" şeklinde uyarıda bulunmuştu.

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PROF. DR. ORHAN ŞEN: BUZLANMA VE DONA DİKKAT!

CNN Türk Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama yaptı. Şen, "Bugün İstanbul'un genelinde kar var. Kuvvetli poyraz ile kuzey ve batı kesimleri ile Boğaz çevresinde yoğun... Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek" uyarısında bulundu.

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"Bugün Kocaeli ve Sakarya'nın kuzeyi, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Antalya'nın doğusunun iç ve yüksek kesimleri ile Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar görülecek" diyen Şen, Antalya ve Muğla'da da kar yağışı görüleceğini belirtti. Şen, "Bugün akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayacak. Gece kar yağışına dönecek" ifadelerini kullandı.

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BİTLİS’TE 282 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bitlis'te gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, 282 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, geçen hafta ulaşıma açılan yolların tekrar kapandığını, 10 ayrı şantiyede, 75 personel, 50 iş makinesi ile çalışmaların yine aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Meteoroloji yetkilileri, son 24 saate 38 santim kar yağdığını, yerdeki kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığını söyledi. (Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS - DHA)

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Son dakika... Meteorolojiden İstanbula yoğun kar yağışı uyarısı Güçlü şekilde geliyor, 3 gün sürecek

AMASYA KENT MERKEZİNDE KAR KALINLIĞI 40 SANTİME ULAŞTI

Amasya'da 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı, kent merkezinde kar kalınlığı da 40 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. (Sinan HARMANCI/AMASYA - DHA)

Son dakika... Meteorolojiden İstanbula yoğun kar yağışı uyarısı Güçlü şekilde geliyor, 3 gün sürecek

 

 

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#İstanbul#Hava Durumu#Kar Yağışı

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