İstanbul'da iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı? 2020 Ramazan imsakiyesi: İstanbul iftar ve sahur vakitleri

Tüm İslam aleminin en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan'da orucunu tutan vatandaşlar, iftar bu akşam saat kaçta sorusunun cevabını internetten araştırıyor.. 11 Ayın Sultanı Ramazan'ı en büyük şehrimiz İstanbul'da karşılayan vatandaşlar akşam saatleri ile birlikte bir yandan iftara hazırlanırken bir yandan da iftarlarını açacakları akşam ezanı saatini sorguluyor. Peki, İstanbul'da iftar saat kaçta açılacak? İşte, İstanbul ve tüm illerin iftar saatleri ve Ramazan imsakiyesi...

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar da Ramazan heyecanı yaşıyor. İftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden İstanbullular akşam ezanının kaçta okunacağını ve iftar vaktini sorguluyor. Bugünü oruçlu olarak geçiren İstanbul'daki vatandaşlar, iftar saatleri ile Diyanet'in yayınladığı imsakiyeyi öğrenmek istiyor. İşte, 2020 Ramazan İstanbul iftar saatleri...

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020