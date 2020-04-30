İstanbul'da iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı? 2020 Ramazan imsakiyesi: İstanbul iftar ve sahur vakitleri
İstanbul'da yaşayan ve iftar saatlerini merak eden vatandaşlar iftara ne kadar kaldı, ve İstanbul'da iftar saat kaçta sorularının cevaplarını arıyorlar. İstanbul ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı.. Ramazan özel sayfamızda bulunan imsakiye ekranından iftara ne kadar kaldığını geri sayım sayacından takip edebilir, gün gün ramazan imsakiyesini görebilirsiniz. Peki İstanbul'da iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı? 2020 Ramazan imsakiyesi: İstanbul iftar ve sahur vakitleri
Tüm İslam aleminin en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan'da orucunu tutan vatandaşlar, iftar bu akşam saat kaçta sorusunun cevabını internetten araştırıyor.. 11 Ayın Sultanı Ramazan'ı en büyük şehrimiz İstanbul'da karşılayan vatandaşlar akşam saatleri ile birlikte bir yandan iftara hazırlanırken bir yandan da iftarlarını açacakları akşam ezanı saatini sorguluyor. Peki, İstanbul'da iftar saat kaçta açılacak? İşte, İstanbul ve tüm illerin iftar saatleri ve Ramazan imsakiyesi...
Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar da Ramazan heyecanı yaşıyor. İftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden İstanbullular akşam ezanının kaçta okunacağını ve iftar vaktini sorguluyor. Bugünü oruçlu olarak geçiren İstanbul'daki vatandaşlar, iftar saatleri ile Diyanet'in yayınladığı imsakiyeyi öğrenmek istiyor. İşte, 2020 Ramazan İstanbul iftar saatleri...
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:29
|06:04
|13:07
|16:55
|20:00
|21:29*
|2
|25.04.2020
|04:27
|06:03
|13:07
|16:55
|20:01
|21:31
|3
|26.04.2020
|04:25
|06:02
|13:07
|16:55
|20:02
|21:32
|4
|27.04.2020
|04:23
|06:00
|13:07
|16:56
|20:03
|21:33
|5
|28.04.2020
|04:22
|05:59
|13:07
|16:56
|20:04
|21:35
|6
|29.04.2020
|04:20
|05:58
|13:06
|16:56
|20:05
|21:36
|7
|30.04.2020
|04:18
|05:56
|13:06
|16:57
|20:06
|21:38
|8
|01.05.2020
|04:16
|05:55
|13:06
|16:57
|20:07
|21:39
|9
|02.05.2020
|04:14
|05:54
|13:06
|16:57
|20:09
|21:41
|10
|03.05.2020
|04:13
|05:52
|13:06
|16:57
|20:10
|21:43
|11
|04.05.2020
|04:11
|05:51
|13:06
|16:58
|20:11
|21:44
|12
|05.05.2020
|04:09
|05:50
|13:06
|16:58
|20:12
|21:46
|13
|06.05.2020
|04:07
|05:49
|13:06
|16:58
|20:13
|21:47
|14
|07.05.2020
|04:06
|05:48
|13:06
|16:59
|20:14
|21:49
|15
|08.05.2020
|04:04
|05:46
|13:06
|16:59
|20:15
|21:50
|16
|09.05.2020
|04:02
|05:45
|13:06
|16:59
|20:16
|21:52
|17
|10.05.2020
|04:01
|05:44
|13:06
|16:59
|20:17
|21:53
|18
|11.05.2020
|03:59
|05:43
|13:05
|17:00
|20:18
|21:55
|19
|12.05.2020
|03:57
|05:42
|13:05
|17:00
|20:19
|21:56
|20
|13.05.2020
|03:56
|05:41
|13:05
|17:00
|20:20
|21:58
|21
|14.05.2020
|03:54
|05:40
|13:05
|17:01
|20:21
|21:59
|22
|15.05.2020
|03:53
|05:39
|13:05
|17:01
|20:22
|22:01
|23
|16.05.2020
|03:51
|05:38
|13:05
|17:01
|20:23
|22:02
|24
|17.05.2020
|03:50
|05:37
|13:06
|17:01
|20:24
|22:04
|25
|18.05.2020
|03:48
|05:36
|13:06
|17:02
|20:25
|22:05
|26
|19.05.2020
|03:47
|05:36
|13:06
|17:02
|20:26
|22:07**
|27
|20.05.2020
|03:45
|05:35
|13:06
|17:02
|20:27
|22:08
|28
|21.05.2020
|03:44
|05:34
|13:06
|17:03
|20:28
|22:09
|29
|22.05.2020
|03:43
|05:33
|13:06
|17:03
|20:28
|22:11
|30
|23.05.2020
|03:41
|05:32
|13:06
|17:03
|20:29
|22:12***
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