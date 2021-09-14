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GeriGündem İstanbul'da çektiği video ile tepki çekmişti! YouTuber'a şok: Çok üzücü bir durum
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Gündem
Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 14.09.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

İstanbul'da çektiği video ile tepki çekmişti! YouTuber'a şok: Çok üzücü bir durum

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İstanbul'da çektiği video ile tepki çekmişti! YouTuber'a şok: Çok üzücü bir durum

İstanbul'un ilçelerinden Bağcılar'da su satan çocukla ilgili çektiği videosu nedeniyle hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan dava açılan youtuber Fariz Bakhshaliyev'in motosikleti çalındı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken Bakhshaliyev, motosikleti bulan kişiye ödül vereceğini söyledi. Bakhshaliyev' ayrıca, 'Benim 5-6 aylık emeğim. Bir anda birisi, bir saniye içerisinde götürüyor. Çok üzücü bir durum" şeklinde konuştu.

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  • YouTubera şok: Çok üzücü bir durum
  • YouTubera şok: Çok üzücü bir durum
  • YouTubera şok: Çok üzücü bir durum
  • YouTubera şok: Çok üzücü bir durum
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 12 Eylül Pazar sabah saat 06.30 sıralarında Fatih Mahallesi, Ünverdi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce Bağcılar'da su satan çocukla ilgili çektiği videonun kurgu olduğunun anlaşılması üzerine hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan dava açılan, Azerbeycan uyruklu youtuber Fariz Bakhshaliyev, 50 bin lira değerindeki motosikletini park edip yaşadığı eve gitti. Sabah evinden çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Bakhshaliyev, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Motosikletinin çalındığı gören Bakhshaliyev, kayıtları da alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BU İKİ KİŞİ UZUN ZAMANDAN BERİ HIRSIZLIK YAPIYOR"

Bakhshaliyev, motosikleti çalan kişilerin uzun zamandan beri hırsızlık yaptığını iddia ederek, "Kamera kayıtlarına baktık. İki kişi geliyor, kafalarında kask var. Motosikletin direksiyonu kitliydi.

İstanbulda çektiği video ile tepki çekmişti YouTubera şok: Çok üzücü bir durum

Bir hareket yaparak, motosikleti kırıyor. Sonrasında biz zaten kamera kayıtlarına baktık. Motosikleti bulamadık. Kendim sosyal medya ile uğraştığım için araştırma yaptım. Bu iki kişi uzun zamandan beri hırsızlık yapıyor. Daha bugün de lüks bir motosiklet çalmışlar. İstanbul'un her yerinden motosiklet çalıyorlar" dedi.

YouTubera dava
YouTuber'a dava

"10 BİN LİRA ÖDÜL KOYDUM"

Bakhshaliyev, "Sosyal medya hesaplarım üzerinden bir bilgi yaydım. Gören duyan olursa diye, para ödülü koydum. Yine hiçbir şekilde ulaşan eden olmadı.

İstanbulda çektiği video ile tepki çekmişti YouTubera şok: Çok üzücü bir durum
10 bin lira ödül koydum. Motosikletim gelsin. Benim için değerli. Benim 5-6 aylık emeğim. Bir anda birisi, bir saniye içerisinde götürüyor. Çok üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.

Ünlü Youtuber için yakalama kararı
Ünlü Youtuber için yakalama kararı

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