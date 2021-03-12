YouTuber'a dava

İzleyenleri duygulandıran videonun kısa süre sonra kurgu olduğu ortaya çıkınca Twitter’da “Fariz tutuklansın” başlığıyla gündem oldu. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında ‘halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılan Fariz Bakhshaliyev gözaltına alındı.

Bakhshaliyev ifadesinde “Toplumun dışlanan, aşağılanan kesimi konusunda bir farkındalık oluşturmak istedik. Amacımız burada halkımızın bu kesim hakkında daha duyarlı olmasını sağlamaktı. Videodaki çocuğun ailesi çocuklarını bir videomda oynatmamı istemişti. Zaten ajanslara kayıtlı bir çocuk” diyerek suçlamaları reddetti. Hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve karakola imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedilen YouTuber tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

1.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Fariz Bakhshlaliyev’in ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapsi istendi.

YouTuber Fariz Bakhshaliyev’in çektiği videonun kurgu olduğu ortaya çıkınca büyük tepki almıştı.