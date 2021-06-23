Ünlü Youtuber için yakalama kararı
Youtuber Fariz Bakhshaliyev, su satan bir çocuktan para istediği ve çocuğun da “Veririm tabii” dediği bir video yayınlamış, izleyenleri duygulandıran videonun kısa süre sonra kurgu olduğu ortaya çıkmıştı.
Hakkında soruşturma başlatılan Bakhshaliyev gözaltına alınmış ve ifadesinde, “Toplumun dışlanan kesimi için bir farkındalık oluşturmak istedik” demişti.
1.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Hazırlanan iddianamede Fariz Bakhshaliyev’in ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 1.5 yıla kadar hapsi istendi.
Fariz Bakhshaliyev, Bakırköy 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmaya katılmadı. Avukat Hüseyin Dağ müvekkilinin yolda olduğunu ve gelmesinin 2 saati bulacağını söyledi. Mahkeme heyeti, yargılamadan kaçtığı anlaşılan sanık Fariz Bakhshaliyev hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.