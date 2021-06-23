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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 23.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ünlü Youtuber için yakalama kararı

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Ünlü Youtuber için yakalama kararı

Youtuber Fariz Bakhshaliyev, su satan bir çocuktan para istediği ve çocuğun da “Veririm tabii” dediği bir video yayınlamış, izleyenleri duygulandıran videonun kısa süre sonra kurgu olduğu ortaya çıkmıştı.

Hakkında soruşturma başlatılan Bakhshaliyev gözaltına alınmış ve ifadesinde, “Toplumun dışlanan kesimi için bir farkındalık oluşturmak istedik” demişti.

1.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede Fariz Bakhshaliyev’in ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 1.5 yıla kadar hapsi istendi.

Fariz Bakhshaliyev, Bakırköy 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmaya katılmadı. Avukat Hüseyin Dağ müvekkilinin yolda olduğunu ve gelmesinin 2 saati bulacağını söyledi. Mahkeme heyeti, yargılamadan kaçtığı anlaşılan sanık Fariz Bakhshaliyev hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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