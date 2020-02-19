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Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 19.02.2020 - 10:10,Son Güncelleme:/

Isparta'da 58 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı

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Isparta'da 58 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı

ISPARTA'da Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait 58 parça tarihi eseri satmaya çalışan 3 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin bulunduğu aracı kent merkezine bağlı Kuleönü beldesi mevkiinde durdurdu. Araçtaki A.B. (23), Ö.A. (26) ve H.Ö. (30) gözaltına alınırken, yapılan aramada ise Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 34 sikke, 20 metal obje, 3 yüzük ve vazo olmak üzere 58 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için adli makamlara sevk edilirken, tarihi eserler korumaya alındı.

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