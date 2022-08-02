Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İranlı suikast timine adım adım takip! Görüntüler ortaya çıktı: Keşif yapıp otelde silah talimi yapmışlar

#İstanbul#Suikast Timi#İran

İran'da başlayan suikast zincirinin rövanşı İstanbul'da alınacaktı. İstanbul istihbarat şubesi, İran uyruklu 10 kişilik suikast timini deşifre edip yakalatmayı başardı. Peki, operasyon nasıl yapıldı? Detayları canlı yayında CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, anlattı. Uludağ, suikast timine ait görüntülere ulaştı.

Haberin Devamı

İran'da nükleer uzmanlarla istihbaratçılara yönelik suikastların intikamı İstanbul'da alınacaktı. İstanbul Emniyeti İshihbarat Şube Müdürleri ekipleri, İsrailleri hedef alan suikast timini çökertti. Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanmıştı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, operasyonun detaylarını canlı yayında anlattı:

İran'da mayıs ve haziran ayında 2 aylık sürede 14 ayrı suikast eylemi gerçekleşti. Suikasta kurban gidenler nükleer uzmanlar ve İran istihbaratının kritik isimleri. 14 kişi kimi silahlı saldırıda, kimi yüksekten düşerek kimisi ise bombalı saldırılarda hayatını kaybetti. Bu olay İran istihbaratında ciddi bir zaafiyet yaşanmasına neden oldu. Bu suikastların rövanşı yine birileri tarafından İstanbul'a kaydırılmak istendi. Devreye İstanbul Emniyeti İshihbarat Şube Müdürleri ekipleri girdi.

Haberin Devamı

İlgili Haber

Taksimde bir otelin çevresinde keşif yapıyorlardı İranlı suikast çetesi çökertildiTaksim'de bir otelin çevresinde keşif yapıyorlardı! İranlı suikast çetesi çökertildiHaberi görüntüle

TEK TEK TAKİBE ALINDILAR

İran'dan 10 Haziran günü Türkiye'ye gönderilen o suikast timinin üyeleri, tetikçisi dahil tek tek takibe alındı.

İranlı suikast timine adım adım takip Görüntüler ortaya çıktı: Keşif yapıp otelde silah talimi yapmışlar

Ekranda görülen 2 kişi, burası bir restoran. İsrailli turistlerin bulunduğu bir restoran. Hemen yan masada oturan İranlı suikastçi. Orada video ve fotoğraf çekiyordu. Bunlarda tetikçilerin fotoğrafları.

İranlı suikast timine adım adım takip Görüntüler ortaya çıktı: Keşif yapıp otelde silah talimi yapmışlar

NEDEN İSTANBUL'DA?

Çünkü İsrail'de muhtemelen yapamayacaklarını düşünüp İstanbul'u seçmişlerdi. Suikast timinin İstanbul'da böyle bir eylem yapıyor olması İran-İsrail ve Türkiye siyasi ilişkilerini uluslararası arenada ne kadar zora sokacak bir durumdu. Ve bu önlendi.

İranlı suikast timine adım adım takip Görüntüler ortaya çıktı: Keşif yapıp otelde silah talimi yapmışlar

Haberin Devamı

Bakın bu da yine tetikçinin İstanbul Havalimanı'ndan gelme görüntüsü. Otelin içindeki görüntülerle de fotoğraf çekmeye devam ediyor. Şahıslar İsraillileri takip etmek için bir de motosiklet alıyor. 10 suikastçının 10'u da fiziki ve teknik takibe alınıyor. Onları da takip eden İstanbul Emniyeti İshihbarat Şube Müdürleri ekipleri.

İranlı suikast timine adım adım takip Görüntüler ortaya çıktı: Keşif yapıp otelde silah talimi yapmışlar

OTEL ODASINDA SİLAH TALİMİ

Suikastçı İsraillilerin kaldığı otele gidiyor, otel odasına gidiyor. Hatta otel odasında silah talimi yapıyorlar. Suikast silahına susturucu takıyorlar ve yatağa ateş ediyorlar.  Bu suikast timinin 7 üyesi gözaltına alındı, tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yüzlerce İsrailli turiste ait görüntüler suikast timinin cep telefonunda ele geçti.

İranlı suikast timine adım adım takip Görüntüler ortaya çıktı: Keşif yapıp otelde silah talimi yapmışlar

Haberin Devamı

Bu operasyonun sonucunda İsrailli devlet yetkilileri Türk güvenlik güçlerine teşekkür etti ama daha önemlisi 21 Haziran'da İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanı Hüseyin Taib görevden alındı. Türkiye'yi uluslararası arenada çok büyük bir zora sokacak büyük bir suikast bu şekilde önlendi. 

İlgili Haber

İstanbulda casus savaşları... İranlı suikast çetesi operasyonla çökertildiİstanbul'da casus savaşları... İranlı suikast çetesi operasyonla çökertildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Suikast Timi#İran

BAKMADAN GEÇME!

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota