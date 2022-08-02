İranlı suikast timine adım adım takip! Görüntüler ortaya çıktı: Keşif yapıp otelde silah talimi yapmışlar

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İran'da nükleer uzmanlarla istihbaratçılara yönelik suikastların intikamı İstanbul'da alınacaktı. İstanbul Emniyeti İshihbarat Şube Müdürleri ekipleri, İsrailleri hedef alan suikast timini çökertti. Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanmıştı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, operasyonun detaylarını canlı yayında anlattı:

İran'da mayıs ve haziran ayında 2 aylık sürede 14 ayrı suikast eylemi gerçekleşti. Suikasta kurban gidenler nükleer uzmanlar ve İran istihbaratının kritik isimleri. 14 kişi kimi silahlı saldırıda, kimi yüksekten düşerek kimisi ise bombalı saldırılarda hayatını kaybetti. Bu olay İran istihbaratında ciddi bir zaafiyet yaşanmasına neden oldu. Bu suikastların rövanşı yine birileri tarafından İstanbul'a kaydırılmak istendi. Devreye İstanbul Emniyeti İshihbarat Şube Müdürleri ekipleri girdi.

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TEK TEK TAKİBE ALINDILAR

İran'dan 10 Haziran günü Türkiye'ye gönderilen o suikast timinin üyeleri, tetikçisi dahil tek tek takibe alındı.

Ekranda görülen 2 kişi, burası bir restoran. İsrailli turistlerin bulunduğu bir restoran. Hemen yan masada oturan İranlı suikastçi. Orada video ve fotoğraf çekiyordu. Bunlarda tetikçilerin fotoğrafları.

NEDEN İSTANBUL'DA?

Çünkü İsrail'de muhtemelen yapamayacaklarını düşünüp İstanbul'u seçmişlerdi. Suikast timinin İstanbul'da böyle bir eylem yapıyor olması İran-İsrail ve Türkiye siyasi ilişkilerini uluslararası arenada ne kadar zora sokacak bir durumdu. Ve bu önlendi.

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Bakın bu da yine tetikçinin İstanbul Havalimanı'ndan gelme görüntüsü. Otelin içindeki görüntülerle de fotoğraf çekmeye devam ediyor. Şahıslar İsraillileri takip etmek için bir de motosiklet alıyor. 10 suikastçının 10'u da fiziki ve teknik takibe alınıyor. Onları da takip eden İstanbul Emniyeti İshihbarat Şube Müdürleri ekipleri.

OTEL ODASINDA SİLAH TALİMİ

Suikastçı İsraillilerin kaldığı otele gidiyor, otel odasına gidiyor. Hatta otel odasında silah talimi yapıyorlar. Suikast silahına susturucu takıyorlar ve yatağa ateş ediyorlar. Bu suikast timinin 7 üyesi gözaltına alındı, tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yüzlerce İsrailli turiste ait görüntüler suikast timinin cep telefonunda ele geçti.

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Bu operasyonun sonucunda İsrailli devlet yetkilileri Türk güvenlik güçlerine teşekkür etti ama daha önemlisi 21 Haziran'da İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanı Hüseyin Taib görevden alındı. Türkiye'yi uluslararası arenada çok büyük bir zora sokacak büyük bir suikast bu şekilde önlendi.