Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da casus savaşları... İranlı suikast çetesi operasyonla çökertildi

#Istanbul#İran#Suikast

Son 1 ay içinde İran'da üst üste önemli isimler hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşanması planlanan olası bir suikast vardı ve bunun önüne de İstanbul Emniyeti geçti. İsrailli bir grup turiste saldırı hazırlığında olan İranlı suikast çetesi çökertildi. Tüm ayrıntıları CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında anlattı...

Haberin Devamı

Son dönemde İranlı bilim adamlarına ve Albay Hassan Said Khodaei’ye yönelik suikastler Tahran-Tel-Aviv hattında gerilimi tırmandırırken, İran İstihbaratınca yönlendirildiği iddia edilen bir hücrenin, İsrailli turistlere suikast düzenlemek üzere ‘iş adamı’, ‘turist’ ve ‘öğrenci’ kılığında Türkiye’ye gönderildiği iddia edildi.

Tetikçilerin de aralarında olduğu öne sürülen eylem timinin, İstanbul’da bazı günü birlik evlere ve Beyoğlu Kuloğlu Mahallesindeki bir otele yerleşerek, İsrailli grupları izleyip faaliyetlerini yakın takibe aldıkları tespit edildi. İran adına çalışan silahlı hücre ağına mensup kişilerin tamamının İranlı olmadığı ve içlerinde bazı yerel unsurların da bulunduğu öğrenildi. Bu sırada eylem planı arayışında oldukları saptanan suikast şebekesi, Türk güvenlik birimlerince uzun süredir takibe alınarak ülkedeki her hareketi mercek altında tutuldu. Suikast silahları ile birlikte günü birlik evlere ve Beyoğlu’ndaki bir otele yerleşen İran hücresine yönelik Perşembe günü gece vakti baskın yapıldı. Saldırı tasarlayan İranlılar, gözaltına alındı. Muhtemel bir saldırıyı güvenlik birimleri engelledi.

Haberin Devamı

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, canlı yayında operasyonun detaylarını anlattı:

Aslında İran'da, Tahran'da başlayan bir dizi suikast zinciri olmuştu. Ve İran Devrim Muhafız subayları öldürülmüştü. Ardından üst düzey yetkili olan Albay Hassan Said Khodaei evinden düşerek öldüğü söylenmişti. Bu da büyük bir etki yaratmıştı. Ve ardından da yine İran için çok kritik isimler ilginç ve esrarengiz bir şekilde, kimi gittikleri bir yemekte, kimi gezi sırasında bir şekilde hayatlarını kaybetmişlerdi. İran için bu kadar önemli insanların peş peşe öldürülüyor olması tabi İran İstihbaratı açısından da bir zaafiyet olarak değerlendirilmişti.

Gözden Kaçmasın

Marmaris’te orman yangını Bakan Kirişci: Büyük ölçüde kontrol altına alındıMarmaris’te orman yangını! Bakan Kirişci: Büyük ölçüde kontrol altına alındıHaberi görüntüle

"CASUS SAVAŞLARI İSTANBUL'A TAŞINDI"

İran'ın bu süreçten sonra hamle yaptığını da değerlendirebiliyoruz. Çünkü Tahran'da başlayan casuslar savaşının İstanbul'a taşınmaya çalışıldığı da bu süreçten anlaşılıyor.

Geçtiğimiz hafta Beyoğlu'nda yürüyen bir grup İsrailli turist, tam otellerine gideceği sırada MOSSAD ajanları tarafından bir anda durduruluyor, zırhlı araçlara bindiriliyor ve hemen ülkelerine gönderiliyor.

İstanbulda casus savaşları... İranlı suikast çetesi operasyonla çökertildi

Haberin Devamı

Çünkü iddiaya göre İsrailli turistlerin otelinde bekleyen İranlı casuslar var. Peki öyle miydi? Hem MİT, hem İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, çok kritik bir operasyon düzenledi. Aslında takipler aylardır devam ediyordu. Ekipler film gibi bir operasyonla İranlı suikast ve casusluk çetesini çökertti. 

Gözden Kaçmasın

Afganistan’da deprem: Yüzlerce ölü ve yaralı varAfganistan’da deprem: Yüzlerce ölü ve yaralı varHaberi görüntüle

4 GÜNLÜK EK GÖZALTI SÜRESİ VERİLDİ

Şu an gözaltına alındılar, gözaltı işlemleri devam ediyor. Sorgulamaları devam ediyor. 4 günlük ek gözaltı süresi daha alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanıyor. 

Emniyet birimlerimiz Türkiye'de bir casuslar savaşı olmasına izin vermedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#İran#Suikast

BAKMADAN GEÇME!

Düz duvara bile tırmanıyorlar| Akrep mevsimi geldi... Sokarsa ne yapılmalı İşte doğru bilinen yanlışlar

Düz duvara bile tırmanıyorlar| Akrep mevsimi geldi... Sokarsa ne yapılmalı? İşte doğru bilinen yanlışlar!

#Akrep Sokması
Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Düz duvara bile tırmanıyorlar| Akrep mevsimi geldi... Sokarsa ne yapılmalı İşte doğru bilinen yanlışlar

Düz duvara bile tırmanıyorlar| Akrep mevsimi geldi... Sokarsa ne yapılmalı? İşte doğru bilinen yanlışlar!

#Akrep Sokması
Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji