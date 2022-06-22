İstanbul'da casus savaşları... İranlı suikast çetesi operasyonla çökertildi

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Son dönemde İranlı bilim adamlarına ve Albay Hassan Said Khodaei’ye yönelik suikastler Tahran-Tel-Aviv hattında gerilimi tırmandırırken, İran İstihbaratınca yönlendirildiği iddia edilen bir hücrenin, İsrailli turistlere suikast düzenlemek üzere ‘iş adamı’, ‘turist’ ve ‘öğrenci’ kılığında Türkiye’ye gönderildiği iddia edildi.

Tetikçilerin de aralarında olduğu öne sürülen eylem timinin, İstanbul’da bazı günü birlik evlere ve Beyoğlu Kuloğlu Mahallesindeki bir otele yerleşerek, İsrailli grupları izleyip faaliyetlerini yakın takibe aldıkları tespit edildi. İran adına çalışan silahlı hücre ağına mensup kişilerin tamamının İranlı olmadığı ve içlerinde bazı yerel unsurların da bulunduğu öğrenildi. Bu sırada eylem planı arayışında oldukları saptanan suikast şebekesi, Türk güvenlik birimlerince uzun süredir takibe alınarak ülkedeki her hareketi mercek altında tutuldu. Suikast silahları ile birlikte günü birlik evlere ve Beyoğlu’ndaki bir otele yerleşen İran hücresine yönelik Perşembe günü gece vakti baskın yapıldı. Saldırı tasarlayan İranlılar, gözaltına alındı. Muhtemel bir saldırıyı güvenlik birimleri engelledi.

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CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, canlı yayında operasyonun detaylarını anlattı:

Aslında İran'da, Tahran'da başlayan bir dizi suikast zinciri olmuştu. Ve İran Devrim Muhafız subayları öldürülmüştü. Ardından üst düzey yetkili olan Albay Hassan Said Khodaei evinden düşerek öldüğü söylenmişti. Bu da büyük bir etki yaratmıştı. Ve ardından da yine İran için çok kritik isimler ilginç ve esrarengiz bir şekilde, kimi gittikleri bir yemekte, kimi gezi sırasında bir şekilde hayatlarını kaybetmişlerdi. İran için bu kadar önemli insanların peş peşe öldürülüyor olması tabi İran İstihbaratı açısından da bir zaafiyet olarak değerlendirilmişti.

"CASUS SAVAŞLARI İSTANBUL'A TAŞINDI"

İran'ın bu süreçten sonra hamle yaptığını da değerlendirebiliyoruz. Çünkü Tahran'da başlayan casuslar savaşının İstanbul'a taşınmaya çalışıldığı da bu süreçten anlaşılıyor.

Geçtiğimiz hafta Beyoğlu'nda yürüyen bir grup İsrailli turist, tam otellerine gideceği sırada MOSSAD ajanları tarafından bir anda durduruluyor, zırhlı araçlara bindiriliyor ve hemen ülkelerine gönderiliyor.

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Çünkü iddiaya göre İsrailli turistlerin otelinde bekleyen İranlı casuslar var. Peki öyle miydi? Hem MİT, hem İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, çok kritik bir operasyon düzenledi. Aslında takipler aylardır devam ediyordu. Ekipler film gibi bir operasyonla İranlı suikast ve casusluk çetesini çökertti.

4 GÜNLÜK EK GÖZALTI SÜRESİ VERİLDİ

Şu an gözaltına alındılar, gözaltı işlemleri devam ediyor. Sorgulamaları devam ediyor. 4 günlük ek gözaltı süresi daha alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanıyor.

Emniyet birimlerimiz Türkiye'de bir casuslar savaşı olmasına izin vermedi.