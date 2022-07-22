Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Taksim'de bir otelin çevresinde keşif yapıyorlardı! İranlı suikast çetesi çökertildi

#Istanbul#İran#Suikast Girişimi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Şüphelilerin Taksim'deki otel çevresinde keşif yaptığı belirlendi. Öte yandan hücre üyelerine ilişkin ilk görüntülere de ulaşıldı.

Haberin Devamı

Türkiye’de "İsrailli hedeflere suikast" iddiasıyla Haziran ayında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından deşifre edilen İran istihbaratına çalışan bir suikast hücresi, düzenlene operasyon ile çökertilmişti.

4'ü ilk soruşturmada tutuklanan saldırı timinde yer alan ve Taksim Meydanı’ndaki ünlü bir otelin çevresinde “keşif” ve “gözetleme” faaliyetinde bulunan ve eylemi organize eden Keyvan Majdzadeh, suikast timindeki tetikçi Jamal Ghadakchı ve hedef seçilen kurbanların keşif ve gözetlemesinde bulunan Iman Shoajaeıfard adlı 3 İranlı’nın, "askeri ve siyasi casusluk" suçlamasıyla ifadelerine devam ediliyordu. Suikast hücresine mensup son 3 şüphelinin ülke içerisindeki bağlantıları tek tek tespit edildi. Casusluk şebekesindeki 3 şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Ekiplerinden alınarak MİT tarafından yeniden sorgulandı.

Haberin Devamı

İlgili Haber

İstanbulda casus savaşları... İranlı suikast çetesi operasyonla çökertildiİstanbul'da casus savaşları... İranlı suikast çetesi operasyonla çökertildiHaberi görüntüle

MİT ve İstanbul Emniyetince 16 Haziran Perşembe günü birlik bazı evlere ve Beyoğlu’nda bir otele yapılan baskında, aralarında yerel işbirlikçilerin de olduğu İran İstihbaratı adına sabotaj eylemine hazırlanırken suçüstü yakalanan zanlıların 4’ü, güvenlik birimlerindeki sorgularının ardından 29 Haziran’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklananların Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkanı, Seyedmahmoud Hosseını, Hassan Hashemkhanı, Maryam Mohammadı  olduğu öğrenildi.

Taksimde bir otelin çevresinde keşif yapıyorlardı İranlı suikast çetesi çökertildi

HER HAREKETLERİ TAKİP EDİLDİ

Eylemde kullanılması muhtemel silahlarla birlikte güvenlik ve istihbarat birimlerince yapılan operasyonla çökertilen İran casus ağının her hareketi, istihbarat birimlerince adım adım takip altında tutuldu.

Üçüncü ülkelere ait farklı pasaportlarla yakalanan ve eylem merkezleri gizli tutulan suikast timindeki şüphelilerin geri kalan 3 üyesi, dün güvenlik önlemleri altında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi.

İlgili Haber

İranlı suikast timi operasyonunda yeni gelişme: Tutuklandılarİranlı suikast timi operasyonunda yeni gelişme: TutuklandılarHaberi görüntüle

Türkiye'deki İsrailliler ile ilgili suikast tasarlamakla suçlanan İran casus ağının son zanlıları, çıkarıldıkları mahkemece “askeri veya siyasal casusluk” suçundan tutuklandı. İsrailli turistleri hedefe koyan ve Türk istihbaratı tarafından çökertilen hücre üyelerinin milliyetleri belli oldu. Tamamı İran asıllı zanlıların üzerlerinden üçüncü ülkelere ait pasaportlar ele geçirildi.

Haberin Devamı

İran istihbaratı adına çalışan casus ağındaki kişiler, 'öğrenci', 'iş insanı' ve 'turist' kisvesi altında sızdıkları Türkiye’de 'İsrailli hedeflere yönelik suikast hazırlığında bulundukları' gerekçesiyle MİT ve emniyet birimleri tarafından gölge gibi adım adım takip edilmiş, eyleme kalkışacakları sırada 16 Haziran’da Beyoğlu'nda bir otele ve İstanbul'da bazı günübirlik evlere düzenlenen operasyonla yakalanmışlardı.

Taksimde bir otelin çevresinde keşif yapıyorlardı İranlı suikast çetesi çökertildi

TAKSİM'DE BİR OTELİN ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPIYORLARDI

 CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ ise operasyonla ilgili canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Aslında 17 Haziran'da İstanbul büyük bir tehlike atlatmıştı. İsrailli vatandaşları hedef alan İranlı suikast çetesi kıskıvrak yakalanmıştı. Suikastçıların isimlerini tek tek hazırladık; Majid Nazire, Alireza Shaboeidodkani, Seyedmahmoud Hosseini, Hassan Hashemkhani, Maryam Mohammadi. Bunlar yakalanmışlardı. Hatta İsrailli bir eski diplomatın eşiyle aynı otelde oda kiralamışlardı bunlar. Ve operasyonla yakalanmışlardı. Operasyondan sonra tehlike geçmiş diye düşünüyorduk ama böyle değilmiş. Ekipler asıl suikastçıların peşindeymiş. Ekipler 21 Temmuz günü Taksim'de lüks bir otelin etrafında yine İsrailli vatandaşları takip eden ve suikast hazırlığında olan 3 İranlı suikastçıyı daha gözaltına aldı."

Taksimde bir otelin çevresinde keşif yapıyorlardı İranlı suikast çetesi çökertildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#İran#Suikast Girişimi

BAKMADAN GEÇME!

Galatasarayın yeni golcüsü Haris Seferovici Portekizli gazetecilere sorduk Jorge Jesusa diz çöktürmesi unutulmaz...

Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'i Portekizli gazetecilere sorduk! 'Jorge Jesus'a diz çöktürmesi unutulmaz...'

#Galatasaray
Garip davranıyordu, devasa parkın karanlığında kayboldu... İki günde bir ölüm oluyor

Garip davranıyordu, devasa parkın karanlığında kayboldu... 'İki günde bir ölüm oluyor'

#Kayıp
Pınar Damarın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

Pınar Damar'ın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

#Pınar Damar

BAKMADAN GEÇME!

Galatasarayın yeni golcüsü Haris Seferovici Portekizli gazetecilere sorduk Jorge Jesusa diz çöktürmesi unutulmaz...

Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'i Portekizli gazetecilere sorduk! 'Jorge Jesus'a diz çöktürmesi unutulmaz...'

#Galatasaray
Garip davranıyordu, devasa parkın karanlığında kayboldu... İki günde bir ölüm oluyor

Garip davranıyordu, devasa parkın karanlığında kayboldu... 'İki günde bir ölüm oluyor'

#Kayıp
Pınar Damarın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

Pınar Damar'ın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

#Pınar Damar