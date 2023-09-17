INTERPOL bu fotoğrafla arıyor! Rebecca öğretmene kırmızı bülten

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İstanbul Büyükçekmece’deki özel bir anaokuluna giden 5 yaşındaki kız öğrenci E.K., 2019 yılında anne ve babasına Rebecca (53) isimli öğretmeninin koluna ve kafasına vurduğunu, tuvalette vücudunun çeşitli yerlerine dokunduğunu söyledi. Küçün kızın başında bir şişlik vardı ve iç çamaşırında koyu renkli bir sıvı görünüyordu. E.K.’nin ailesinin şikâyeti üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Rebecca Kate Richardson’u ifadeye çağırdı. Richardson savcılıkta verdiği ifadede, öğrencilerine tuvalet ihtiyaçları sırasında kesinlikle yardımcı olmadığını, E.K.’ye vurmadığını ve küfür öğretmediğini öne sürerek, “E.K.’nin anlattıkları ve ailesinin iddiaları hayal ürünü” dedi. Richardson tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Rebecca Kate Richardson

SERBEST KALIR KALMAZ ÜLKESİNE KAÇTI

Richardson serbest kalır kalmaz eşyalarını toplayarak uçakla İngiltere’ye gitti. Richardson hakkındaki soruşturma sonunda iddianame hazırlayan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘basit yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından 11.5 yıla kadar hapisle yargılanmasını istedi. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul ederek davayı açtı. Mahkeme Richardson hakkında kırmızı bülten çıkarttı. Adalet Bakanlığı yetkilileri mahkemenin kararını INTERPOL’e bildirdi. INTERPOL de Richardson’un Türk makamları tarafından gönderilen fotoğraflarını internet sitesinde yayımladı ve yakalama için çalışmalara başladı.

Richardson’ın avukatı mahkemeye gönderdiği itiraz dilekçesinde, müvekkilinin şikâyet sonrası Jandarma Komutanlığı’na ifade verdiğini, COVID-19 salgını ve yaşadığı psikolojik bunalımları atlatmak amacıyla ailesinin yanına İngiltere’ye döndüğünü belirtti. Avukat, müvekkilinin yargılamadan kaçmadığını, kırmızı bültenin kaldırılması durumunda müvekkilinin Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu’na giderek ifade verebileceğini belirtti.