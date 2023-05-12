İnce’ye verilen oylar ne olacak! YSK temsilcileri açıkladı

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KAZANSA DA MAZBATA VERİLMEZ

- AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel: Çekilmesi seçim hukuku açısından anlam ifade etmez. Bütün seçim iş ve işlemleri devam eder. Adaylıktan çekilme süresi geçti. Basılan oy pusulaları da değişmez. Yurtdışı gibi yurtiçi seçimde de aynı oy pusulası kullanılır. Seçmen isterse çekilen adaya oy verebilir. Sayın İnce’ye yurtdışında atılan oylar da geçerli sayılır. Yüzde 50+1’le İnce kazanırsa mazbata verilmez. İkinci tur seçim yapılır ve ikinci tura en çok oy alan iki adayla gidilir.

ATILAN OYLARI GEÇERLİ

- YSK CHP Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu: Sayın İnce’nin çekilmesi yeni bir hukuki durum doğurmaz. Her işlem aynen devam edecek. Oylar geçerli olacaktır. Birleştirmeye de girecektir. Yurtdışında kullanılan oylar sayılacak. Sayın İnce’nin çekilse de oy pusulasında adı kalacağı için seçmen oy kullanacak. Yurtiçinde de oy çıkarsa sayılacak. Yani çekilme beyanı sadece siyasi sonuç doğurur, hukuki değil.

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OY PUSULASI DEĞİŞMEZ

- YSK İYİ Parti Temsilcisi Tolga Öztürk: Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda oy pusulası değiştirilmez. Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz. Çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise 2. turda 2. aday ve 3. aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir.