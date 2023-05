Muharrem İnce doğrusunu yaptı

Haberin Devamı

Sonuç?

Seçime üç gün kala oylarında ciddi bir erime gözlendi.

Böyle bir ortamda çekilmeseydi...









Ve Kılıçdaroğlu kazansaydı...

“İnce’ye rağmen kazanıldı” denilecek ve siyasi sahneden adı tamamen silinecekti.

Böyle bir ortamda çekilmeseydi...

Ve Kılıçdaroğlu kaybetseydi...

“İnce’nin yüzünden kaybettik” denilecek ve siyasette pek bir iddiası kalmayacaktı.

İşte bu yüzden çekilerek en doğrusunu yaptı Muharrem İnce.

Çekilirken “Kaybedince suçu bize atacaklar, bahaneleri kalmasın” diyerek...

Kılıçdaroğlu’nun kaybedeceğini ima etmekten de geri durmadı.

Şimdi temel soru şu:

Bu çekiliş, Muharrem İnce’nin siyasi geleceğini nasıl etkileyecek?

Müneccim değilim ama şunu söyleyebilirim:

Çekilmeseydi her türlü net kaybedecekti. Çekilerek hiç değilse her türlü net kaybetmekten paçayı sıyırmış oldu.

ÖZEL HAYAT İLE İFTİRA



MUHARREM İnce’nin şu cümleleri önemliydi:

*

“İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor, oraya koyuyor. Ve bunu FETÖ’cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye’de de muhalif olacağım diye bunu paylaşanlar var.”

*

Muharrem İnce, bu görüntüyle ilgili olarak...



“Özel hayatın gizliliği ihlal edildi” diyenlere de haklı olarak isyan etti.

“Bunun özel hayatla ne ilgisi var? Bu iftiradır, iftira. Görüntüdeki kişi ben değilim ki özel hayatın ihlali olsun” diyerek.

Adam haklı.

SİYASET BENLİK BİR İŞ DEĞİL



MUHARREM İnce olayından benim kişisel olarak çıkardığım bir sonuç var:

Siyaset, hiç benlik bir iş değil.

Çünkü dayanamam. Çünkü sonuna kadar götüremem. Çünkü bir yer gelir, bırakır giderim. Çünkü üstüne üstüne gidemem. Çünkü sonsuz bir vuruşma azmine sahip değilim. Çünkü “Değmez” derim. Çünkü “Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem” diye meydan okuyamam. Çünkü çabuk pes ederim. Çünkü bir kıyı kasabasına yerleşmek için bahane ararım. Çünkü hırslanamam. Çünkü “Topunuz gelin” diyemem. Çünkü bir iki iftiradan sonra dil altı hapı bile kesmez beni. Çünkü mücadeleci bir kişiliğim yok.

Sonuç?

Ben İnce’nin yerinde olsaydım şimdiye 40 kere çekilmiştim.

Adam yine iyi dayandı.

Gerçi bir de Tayyip Erdoğan’ın durumu var:

Adam çeyrek asırdır ne badireler atlattı, nelere maruz kaldı, nelerle baş etmek durumunda kaldı ve buna rağmen bana mısın demedi.

Böylesi de var yani.



FETÖ FARELERİ SEÇİMİ ZEHİRLİYOR



HER türlü kumpasın, her türlü kahpeliğin, her türlü kalleşliğin arkasında FETÖ’nün fareleri var.

Var güçleriyle seçim sürecini zehirliyorlar.

Kasetçilik bunlarda... İftira bunlarda... Montaj bunlarda... Operasyon bunlarda...

Süreç boyunca yapılamadı ama bari seçime 48 saat kala yapılsın:

*

Bütün siyaset, bu alçak FETÖ farelerine karşı birleşip...

“Biz demokratik seçim yapıyoruz a be FETÖ fareleri... Hangimiz kazanırsak kazanalım, avucunu yalayan siz olacaksınız” dese ne iyi olur.



ÇEKİLMENİN SONUÇLARI ÜZERİNE AKIL YÜRÜTMELER



- Muharrem İnce’nin oyu zaten azalmıştı. Bu açıdan çekilmesinin, seçim sonuçlarına çok ciddi bir etkisi olacağını düşünmüyorum.

- İnce’ye oy verecek olanların kime oy verecekleri konusunda da emin değilim. Bunca gürültü patırtıdan sonra onların tercihleri konusunda da kuşkulu olmakta fayda var.

- Galiba kafası karışık bir seçmen kitlesi var. Bunlar İnce’den kaçtıklarında Sinan Oğan’a gidiyorlar.

* Çekilmeden sonra muhalif kanatta psikolojik bir rahatlama var. Ancak onların belirgin rahatlaması, karşı tarafta da kenetlenmeye yol açabilir. Bu işler ince işler yani.



İNCE’Yİ İZLERKEN MIRILDANDIKLARIM



- Adam resmen 10 yaş yaşlanmış.

- Stres çok fena şey abi. Her şeyin başı stres.

- Gömleğinin yakası çok güzel, nereden aldı acaba gömleği?

- Yalova’daki bahçesinde çapa yaparsa bir haftaya toparlar.

- Fakat Kılıçdaroğlu’na çok kıl oluyor ve bunu çok belli ediyor.

- Patlayacak bir volkan gibi başladı, sönmüş bir yanardağ gibi bitirdi.

- Her şeye rağmen adam iyi konuşmacı... Hitabet gücü var.

- Hüzünlendim valla. Çok mu duygusalım acaba?

- Vuruşarak mı çekildi, vuruşmayarak mı? Anlayamadım.