İmamoğlu’nun seçim sloganı: Tam yol ileri

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İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yan yana oturdu. İmamoğlu’nun hemen arkasındaki koltukta ise annesi Havva ve babası Hasan İmamoğlu ile kız kardeşi Neslihan Yakup Çebioğlu yer aldı.

Konuşmasında Anayasa Mahkemesi kararları, Gezi davası ve Suudi Arabistan’da yaşanan Atatürk krizine ağırlık veren Özgür Özel, aralarında adaylık belirlemeleri sırasında kırgınlık olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu ve ekibine övgüler yağdırdı. Özgür Özel konuşması sırasında seçim sloganı olan “Tam yol ileri”yi de kullandı.

ANAYASA TARTIŞMASI

Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki yargı kararlarına atıfta bulunan Özgür Özel, toplumun ortak sözleşmesi bir anayasası olması gerektiğini ifade edip, “Bir anayasamız var. Hepimizin çok memnun olduğu, hepimizin üzerinde tam mutabık olduğu bir anayasamız yok, tam ve sivil bir anayasamız yok. Ama değiştirilemez ilk 4 maddesi ile bayrağı, vatanın tanımı, yurttaşlığın tanımıyla hepimizin üzerinde mutabık olduğu maddeleri ile bir Anayasamız var” dedi.

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Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının da bağlayıcı olduğunu belirterek Can Atalay’la ilgili yargı tartışmalarına değinen Özel özetle şunları söyledi:

GEZİ SANIKLARI

“Gezi’de herkesin sağlıkla evine dönebilmesi için 5-6 madde istediler. 5-6 maddeden hiçbirisi ‘Başbakan istifa etsin, bakanlar istifa etsin, hükümet düşsün, verin devleti biz yöneteceğiz’ demiyordu. Ne diyorlardı? 16 milyon İstanbullunun gözünün içine bakarak söylüyorum ki ağaçları kesmeyin diyorlardı. Diyorlardı ki ‘Ağaçları kesmeyin, Gazi Parkı’nı kesip de yerine Topçu Kışlası yapmayın. Atatürk Kültür Merkezi’ni, AKM’yi yıkıp yerine AVM yapmayın. Gençleri nezarethanelerde tutmayın. Söz verin ağaca dokunmayacağız diye, evimize dönelim’ diyorlardı. Şimdi bu kent bilincinden bugün Gezi Parkı duruyorsa, sevgili Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Can Atalay sayesinde duruyor. Atatürk Kültür Merkezi yıkılıp da yerine yenisi yapılmak yerine yandaşlara, o dönemde Suudi Arabistanlı işadamlarına söz verilen AVM yapılmadıysa, AKM, AKM adıyla yerinde duruyorsa arkadaşlarımız sayesinde duruyor.”

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İMAMOĞLU: O CEKETİ HİÇ GİYMEDİK

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 1.5 saat süren konuşmasında yaptığı icraatları anlatarak şöyle devam etti: “Her türlü engele rağmen az zamanda çok ve büyük işler başardık. Bunca engele rağmen başardıklarımız bize güven ve cesaret veriyor. Bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için karşınızdayım. 1 Mart 2024’te İstanbul’u yeniden kazanacağız. Hizmet ürettik, tecrübe kazandık. Artık küçüldükçe küçüldü o engelleme refleksleri. Toza dönüştü, görmüyoruz onları artık. Başarıya nasıl ulaşacağımızı artık çok daha iyi biliyoruz. Önümüze çıkarılan zorlukları aşa aşa ustalaştık. İstanbul başardı.”

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İmamoğlu konuşmasının sonunda, gençlerin tezahüratı üzerine ceketini çıkarıp kollarını sıvadı ve Özgür Özel’e dönerek “Sayın Genel Başkanım, 6 Mayıs’ta (2019) çıkardığımız o ceketi hiç giymedik. İktidar olana kadar da giymeyeceğiz” dedi.

CHP’DEN ATALAY KRİZİNDE YAPTIRIM DİLEKÇESİ

-CHP, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP’li Can Atalay kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile Yargıtay 3. Daire üyeleri için yaptırım istedi. Parti yöneticileri İstanbul 13. Ağır Ceza üyeleri hakkında disiplin soruşturması açılması için Hâkim Savcılar Yüksek Kurulu’na, Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakkında da görevden çekilmeye davet dilekçesini Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na verdi. CHP’den ayrıca “Sadece şikâyet dilekçeleriyle yetinmeyeceğiz. Hukuka, Anayasa’ya, geleceğimize sahip çıkmak için tüm yurttaşlarımızı 14 Ocak Pazar günü saat 13.00’teki mitingimize davet ediyoruz” çağrısı yapıldı. (ANKARA)