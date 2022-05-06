İmamoğlu'nun Karadeniz turu: Geziye davetli isimler üzerinden tartışma sürüyor

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi siyasetin gündeminde. Gezi kadar geziye davet edilen ve çok konuşulan fotoğraf karesinde yer alan gazeteciler üzerinden de tartışmalar yapılıyor.

Sosyal medya platformlarında CHP'li isimlerin katıldığı sohbet odalarında ziyarete ilişkin o fotoğraf karesi eleştirildi.

O tartışmalar İBB Sözcüsü Murat Ongun'a da soruldu. Ongun, "200-300 kişinin kendi yorumu, kendi eleştirisi. Biz tartışmaları önemsemiyoruz." dedi.

CHP YÖNETİMİ NE DEDİ?

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Keşke gazetecileri götürmek yerine isteyen gazeteciler kendileri gelseydi" yorumunu yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak "İBB Belediye Başkanımız kendi memleketine ve komşusu illere genel merkezimizin genel başkanımızın bilgisi dahilinde bir bayram ziyaretinde bulunmuştur. Bu geziye kimlerin davet edildiği genel merkezin işi değildir. Bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tercihi olup, bu fotoğrafın genel merkezimizce teviline ihtiyaç bulunmamaktadır." dedi.