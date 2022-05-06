Moskova'dan dikkat çeken görüntüler: Binlerce asker sokağa indi!

İlk Görüntüler Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü provası Haberin Tüm Görselleri

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Dünya 3 gün sonra Rusya'nın başkenti Moskova'da kutlanacak Zafer Bayramı kutlamalarına kilitlendi. Her yıl başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen bayram kutlamalarına askeri gücün sergilendiği geçit töreni damga vuruyor.



Rusya'nın yeni silahlarını ve askeri birliklerini dünyaya sergilediği geçit töreni, bu sene Ukrayna’daki savaşın gölgesinde gerçekleşecek.



TÜM GÖZLER PUTİN'DE! SEFERBERLİK İLAN EDEBİLİR

Ukrayna'ya başlattığı savaş beklediğinden çok daha uzun süren ve sahada büyük kayıplar veren Putin'in bayram töreninde savaşa dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.



Batılı yetkililer ve Ukrayna istihbaratı Putin’in bu yılki Zafer Bayramı’nı Donbas bölgesinde bir zafer ilan etmek için kullanabileceğini öne sürerken askeri analistler Putin'in kitlesel bir seferberlik ilan edebileceğini düşünüyor.



PROVALAR YAPILDI

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Büyük törene sayılı günler kala Moskova'da hazırlıklar hızlandı. Rus ordusu dün akşam Moskova’daki Kızıl Meydan'da 2 prova gerçekleştirdi. Provada yüzlerce asker yürüyüş yaptı, zırhlı araçlar gösterildi.



'Z' HARFİ DAMGASINI VURACAK



Moskova bu yılki tören için 12 yıldır ortada görünmeyen 'Kıyamet günü uçağını' sahneye çıkarırken Rus hava kuvvetleri Moskova semalarında uçuş provası gerçekleştirdi. Filo'un 'Z' harfi şeklinde uçması dikkatlerden kaçmadı.



Ukrayna savaşı sonrası Rusya'nın sembolü haline gelen 'Z' harfi Avrupa'da 'gamalı haç'a benzetilirken Ruslar tarafından yoğun ilgi görüyor. Putin'i destekleyen binlerce kişi kıyafetlerinde, arabalarının camlarında hatta binalarında 'Z' sembolünü kullanıyor



Provalarda sergilenen askeri araçların üzerinde de görünen sembol bu yılki törene damgasını vuracak gibi görünüyor.





İDDİALARA HAVADA UÇUŞUYOR

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Rusya için büyük önem taşıyan ve son yıllarda propaganda aracına dönüşen 'Zafer Bayramı' bu sene büyük sürprizlere sahne olabilir. Putin'in önemli açıklamalar yapması beklenen törenle ilgili ortaya sayısız iddia atıldı.

Bu iddialardan en dikkat çekeni 'Rusya'nın resmi savaş ilanı'. CNN şimdiye kadar Ukrayna'ya başlattığı işgal için ısrarla 'savaş' yerine 'Askeri operasyon' kelimesini kullanan Rusya'nın Zafer Bayramı'nda resmi olarak savaş ilan edebileceğini ileri sürdü.

Ukrayna merkezli Savunma Stratejileri Merkezi ise 9 Mayıs Zafer Günü'nde Rus askerlerinin yakaladığı 500 savaş esirinin Kızıl Meydan'dan geçmeye zorlanabileceğini iddia etti.

9 MAYIS RUSYA İÇİN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

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Rusya, her yıl 9 Mayıs'ta İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferini kutluyor. Zafer Günü ülkede birçok aile için çok anlamlı bir bayram. Peki bu tarih Ruslar için neden bu kadar önemli? İşte cevabı...

İkinci Dünya Savaşı, bugüne kadarki en büyük savaştı. Savaş Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başladı ve 1945'te sona erdi. Savaşta on milyonlarca insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan da evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Sovyetler Birliği bu savaşta Nazi Almanya'sını yenilgiye uğratan ittifakın bir parçasıydı ve muhtemelen savaştan en çok etkilenen ülkeydi. Çünkü savaşın büyük bölümü Rusya topraklarında yaşandı.

Mayıs 1945'te Almanya İkinci Dünya Savaşı'nda koşulsuz teslim anlaşması imzalayarak Avrupa'da yenilgiyi kabul etti. Bu belge, kıtadaki savaşı durdurdu. Ama Asya'da Japonya'yla savaş aynı yılın Ağustos ayına kadar sürdü.

Mutlak teslimiyet anlaşması Berlin yakınlarında 8 Mayıs'ta imzalandı. Almanlar, yerel saatle 23.01'de tüm operasyonlarını durdurdu. Rusya'da saat gece yarısını geçmişti.

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Bu nedenle Zafer Günü birçok Avrupa ülkesi ve ABD'de 8 Mayıs'ta Rusya, Sırbistan ve Belarus'ta ise 9 Mayıs'ta kutlanıyor.



İDEOLOJİK BİR ARACA DÖNÜŞTÜ

Zafer Günü uzun ve kanlı bir savaşı ifade ediyordu. Sovyetler Birliği'ndeki birçok aile yakınlarını kaybetti. Ama kısa bir süre sonra Zafer Günü, anma amacını aşarak devlet için ideolojik bir araca dönüştü.

21'inci yüzyılın başlarında Rus lider Vladimir Putin, Zafer Günü'ne daha fazla önem atfetti ve bu günü Rus kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeye çalıştı.

Zafer Günü kutlamalarının boyutu büyüdü, ama her geçen yıl hâlâ yaşayan ve kutlamalara katılabilecek durumda olan gaziler ve görgü tanıklarının sayısı azalıyordu.

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Rusya'nın Nazizmi yenilgiye uğratmaktaki anahtar rolüne ilişkin resmi söylem 2020'de yapılan bir dizi değişikliğin parçası olarak anayasaya geçirildi.

Muhafazakar değerler ve milliyetçiliğe vurgu yapan bu değişikliklerle Rus vatandaşlarının zafer konusundaki tarihi resmi söylemi sorgulaması yasaklandı.