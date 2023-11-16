İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: Aramızı bozamazlar

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki KİPTAŞ'ın Bakırköy'de bulunan İş Bankası Mensupları Sitesi İncirli Parselinde kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirdiği yıkım programına katıldı. İmamoğlu, program sırasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir basın mensubunun, bir gazetede yer alan Kılıçdaroğlu ile ilgili haberde geçen "CHP'ye İmamoğlu'nu kaptırmayın, direnin, partiyi ANAP'laştırmak istiyor" söylemi iddiasına yanıt verdi.

"CUMHURİYET HALK PARTİLİLİĞİ'Mİ KİMSE TARTIŞMAYA AÇAMAZ"

İmamoğlu, "Basın, gazete kupürünü, basın özetlerinde gördüm. Öncelikle benim çok referans aldığım bir gazete değil. İkincisi yani düşünün ki niye referans alınamaz; aramızdaki ilişkiyi baba-oğul ilişkisi diye tarifleyen Sayın önceki Genel Başkanımızın, beni CHP'nin en tarihi en önemli kurultayında, kurultay başkanı teklifini yaparak beni davet eden Sayın Genel Başkanımızın, böylesi bir şey söylediğini düşünebilir misiniz? Ben mümkün bile görmüyorum. O bakımdan, bu tür basın küpürleri üzerinden, gazeteler üzerinden, mesnetsiz, kaynaksız haberler vesaireler, bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar. Kaldı ki ben CHP'nin 15 yıllık üyesiyim. Artı üyeliğini, ilçe başkanlığını yapmış, ilçe belediye başkanlığını kazanmış, iki kez de İBB'nin ardı ardına seçimini kazanmış, tabiri caizse biraz ukalaca olacak ama seçim kaybetmemiş üyesiyim. Onun için Cumhuriyet Halk Partililiği'mi kimse tartışmaya açamaz" ifadelerini kullandı.