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İmamoğlu'ndan 'değişim' mesajı: Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız

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#CHP#Ekrem İmamoğlu#Secim2023
İmamoğlundan değişim mesajı: Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 15:44

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "9 yılda 3 kez cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimden sonra da aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız" dedi. İmamoğlu, "Değişim meselesi önemli. değişimin sadece bir kurul, heyet değişimi ile olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum, bunu toplum tarifliyor, insanlar istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 'Değişim' değerlendirmesinde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bir özeleştiri, bir muhasebe gerekiyor. Bunun yapılması gereken hassas alanlar vardır. Şunun altını çizelim ne yazık ki, 9 yılda 3 kez cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimlerden sonra da aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. CHP, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasi partisidir, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran siyasi partidir, çok partili döneme geçiş yapan siyasi partidir. Dolayısıyla CHP irtifa kaybedebilecek bir parti asla olamaz. En üst seviyede bu sürecin irdelenmesi şart.

Bu tabii genel merkezinden, en ücra köşedeki örgütüne kadar bu muhasebenin şart olduğunun altını çizmek gerekir. Ben siyasete girdiğim her an itibarıyla toplumun beklentisini çok önde tutan bir süreci yaşadım, kendi ruh halimde. Bunu yaşamaya devam edeceğim. Her zaman milletimiz, ülkemiz, devletimiz her şeyin önünde durmuştur benim anlayışıma dönük. Siyasi partilerin asla bir amaç olmadığını, bir hizmet aracı olduğunu da defalarca her ortamda dile getirmişimdir. Ben bu felsefeyi temsil etme konusunda da kararlıyım.

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"KULAK TIKAYARAK YOL YÜRÜMEK OLMAZ"

Değişim meselesi önemli. Değişim çok önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada aslında çok net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Topyekûn bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Dolayısıyla ben aynı yerde devam ediyorum. O değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Yoksa değişimin sadece bir kurul, heyet değişimi ile olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum, bunu toplum tarifliyor, insanlar istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Kulağımızın açık olması, toplumun her kesimini dinlememiz, her kesimin ne istediğini anlamamız şart.

Ben o gün ne ifade ettiysem aynı yerde aynı duruşla yoluma devam ediyorum. Demokrasi de zaten onun için var. Demokrasi en ciddi anlamda değişimi tarifler, o yüzden demokrasi çok güzeldir. Hayatımızda olması gereken en önemli kavramın demokrasi olduğunu her zaman söyledim. Düşüncelerim bunlar. Mesele bir makam ya da kurul meselesi değil.

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KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİ

Bu duygu ve düşüncelerimi çok geniş kapsamlı kendisiyle paylaştım. İdeallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim. Demokrasinin bir neferi olarak her kavrama dönük mücadeleyi en üst seviyede vereceğim. Konuştuğumuz şeyler bunlar, takip ediyorum süreci."

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#CHP#Ekrem İmamoğlu#Secim2023

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