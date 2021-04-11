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Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 11.04.2021 - 17:24 | Son Güncelleme:

İlk aşı sonrası koronavirüse yakalananlar için önemli uyarı

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İlk aşı sonrası koronavirüse yakalananlar için önemli uyarı

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, koronavirüs(Kovid-19) aşısının ilk dozunu olduktan sonra nadir de olsa virüs kapılması halinde ikinci dozun, ilk dozdan 28 gün sonra yapılmayacağını söyledi. Hülür, hastalık geçiren diğer kişilerde olduğu gibi bu kişilere de 180 gün sonra aşı yapılacağını kaydetti. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesindeki bilgilere göre, ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 18 milyon 500'i geçti.

Çin’den alınan SARS-CoV-2 inaktif Sinovac ile Almanya’dan alınan mRNA teknolojisi BioNTech/Pfizer aşılarının uygulanması Antalya'da devam ediyor. 10 Nisan itibariyle yapılan Covid-19 aşısı sayısı, Antalya'da 600 bine ulaştı. 372 bin vatandaşa birinci doz, 252 bin vatandaşa ise ikinci doz aşı uygulandı.

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Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, koronavirüs aşısının koruyuculuğunun ancak ikinci dozdan 14 gün sonra maksimum seviyeye ulaştığını söyledi. Ünal Hülür, koronavirüs aşısının ilk dozunu olduktan sonra nadir de olsa virüs kapılması halinde bakanlığın rehberi doğrultusunda ikinci dozun, ilk dozdan 28 gün sonra yapılmayacağını söyledi. Hülür, hastalık geçiren diğer kişilerde olduğu gibi bu kişilere de 180 gün sonra aşı yapılacağını kaydetti. Hülür, bu nedenle vatandaşların aşı olduktan sonrada maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasının son derece önemli olduğunu belirtti.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesindeki bilgilere göre, ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 18 milyon 500'i geçti.İlk aşı sonrası koronavirüse yakalananlar için önemli uyarı

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