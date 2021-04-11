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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 11.04.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Otobüste koronavirüs alarmı... Yolcular tepki gösterdi

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Ankara'da koronavirüs testi yaptırıp memleketi Osmaniye'ye gitmek için yola çıkan Mustafa K. (52), sonucunun pozitif çıkması üzerine Aksaray'da otobüsten indirilip, karantinaya alındı. Otobüsteki yolcular ise kendilerini de riske attığı için Mustafa K.'ye tepki gösterdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa K., iddiaya göre dün saat 18.00 sıralarında 'Covid-19' testi yaptırdı. Mustafa K., ardından da saat 22.00 sıralarında memleketi Osmaniye'ye gitmek için otobüsle yola çıktı. Mustafa K.'nin testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekipleri telefonla temasa geçip durumu bildirdi. Otobüste yolculuk yaptığını söylemesi üzerine ekipler, şoförü Mehmet Karakuş'u da arayıp, bilgi verdi. Kakaruş da Aksaray'a yaklaştıklarını söyledi. Bunun üzerine kent merkezi girişindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde otobüs durduruldu. Otobüsten indirilen Mustafa K., ambulansla karantinaya alınmak için KYK yurduna götürüldü.

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İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlal ettiği için hakkında 3 bin 150 lira para cezası uygulanan Mustafa K, ''Testi ben otobüse binmeden önce vermiştim. Polatlı’dan Osmaniye’ye evime gidiyordum. Orada karantinada kalacaktım. Testimin pozitif olduğunu yolda öğrendim'' dedi.

Diğer yolcular ise, kendilerini de riske attığı için Mustafa K.'ye tepki gösterdi.

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Otobüs şoförü Mehmet Karakuş, ”Bursa’dan Şanlıurfa’ya gidiyoruz. Testi pozitif çıkan yolcu Ankara’nın Polatlı ilçesinden binmiş. Ben Polatlı'dan HES kodunu istedim. Otobüse bindiğindi risksizmiş. Bu yüzden bileti vermişler. Yolda doktor ve polis beni aradı. Durumu söyledi ben de bölge trafik önünde bizi bekleyen polis ekiplerine şahsı teslim ettim” dedi.Otobüste koronavirüs alarmı... Yolcular tepki gösterdi

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