Son dakika... Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan koronavirüs aşı sayısını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da aşılanma oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ‘İstanbul’umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere, 1. doz 1.661.010, 2. doz 1.153.909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı %81,2’ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın %46,4’üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı.’ açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesin alınan bilgiye göre ise Türkiye’de yapılan toplam aşı sayısı 18 milyon 499 bine ulaştı.

#İstanbul’umuzda

toplam 2.814.919 olmak üzere

1.doz 1.661.010

2.doz 1.153.909

aşı yapıldı👏🏻



65 yaş ve üstü büyüklerimizin

aşı olma oranı

%81,2’ye ulaştı



15 gün gibi kısa bir sürede

60-64 yaş grubundaki

vatandaşlarımızın

%46,4’üne aşı yapıldı



Mücadelede en büyük gücümüz #AŞI pic.twitter.com/LsPdFoaeXx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2021

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