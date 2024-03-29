İlk 400 doğrudan denklik, ilk 1000 YKS şartı yok

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Yükseköğretim Kurulu, yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin 15.03.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için usul ve esaslarını belirleyerek yayınladı. Belirlenen usul ve esaslara göre:

Sıralamalarda ilk 400’de yer alan üniversitelerden mezunlara doğrudan denklik, YKS’ye girme zorunluğu olmayacak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400’de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecekler.

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Aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk 1000’de yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak YKS’ye girme zorunluluğu aranmayacak.

İlk 1000’de olan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar denklik için müracaat edecek ve başvuruları daha önce olduğu gibi transkriptlerine göre bireysel olarak incelenerek karar verilecek.

İLK 1000’DE OLMAYAN ÜNİVERSİTE MEZUNLARINDAN YKS’YE GİRME VE BAŞARI ŞARTI ARANACAK

İlk 1000 de yer almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS’ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var.

İlk 1000’de yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar YKS’ye girecek, ilgili programın YKS’deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkriptleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacak.

Yani sadece ilk 1000’de yer almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk bölümlerde okuyacaklar için YKS’ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu olacak. Diğer bölümler için ise YKS’ye girme zorunluluğu olmayacak.

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Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada yönetmelik değişikliğinin, başarı sıralaması şartı aranmayan programlarla ilgili kısıtlayıcı bir düzenleme getirmediği belirtildi. Açıklamada, bu alanlarda yapılacak denklik başvurularında önceden olduğu gibi ilgili yönetmelik ile usul ve esaslarda ortaya konulmuş olan standart prosedürün izleneceği ve müracaatların bireysel olarak incelenerek karar verileceği belirtildi.