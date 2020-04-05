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Haber Giriş: 05.04.2020 - 21:02,Son Güncelleme:/

İletişim Başkanlığı duyurdu! Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacak

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İletişim Başkanlığı duyurdu! Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacak
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla hayata geçecek uygulamada ePTT'den form doldurulması gerekiyor. Altun paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır. https://maske.epttavm.com adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir."

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