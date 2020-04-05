e-PTTAVM'den vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı başladı! Ücretsiz maske nasıl alınacak?

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmasıyla birlikte, online ortamda ePttAVM.com üzerinden tüm vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini sağlanacak. Söz konusu ürünlerin teminine 'https://maske.epttavm.com/' internet adresinden ulaşılabiliyor. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskeler için vatandaşlara her hafta bir paket kotası getirildi.

3 katlı 5 adet cerrahi maskeyi temin etmek için ilk olarak "https://maske.epttavm.com/" adresine giriş yapmalısınız. Sitede yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Formu doldururken, adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olmalısınız.

Vatandaşlara yöneltilen formda ise T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve Ad Soyad gibi temel konular hakkında bilgi talep ediliyor.

ÜCRETSİZ KARGO

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Öte yandan maskelerin PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacağı da sitede yer alan bilgiler arasında.

20 yaş altı vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğundan dolayı, ücretsiz maske hizmetinden yararlanamıyor. Yoğun talep üzerine sitede yoğunluk yaşanıyor.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN