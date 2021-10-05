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İletişim Başkanı Altun'dan sosyal medyadaki erişim sorununa ilişkin açıklama

#Fahrettin Altun#SOSYAL MEDYA#Erişim Sorunu
İletişim Başkanı Altundan sosyal medyadaki erişim sorununa ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada dün yaşanan erişim sorununa ilişkin, "Dünyaya 'alternatifsiz' denilen küresel sosyal medya şirketlerinin ne denli kırılgan ve düzensiz bir yapı içerisinde olduğunu gösteren bu sorun, bizlere de milli bir siber anlayışın önemini bir kez daha hatırlatmıştır." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya mecralarında dün yaşanan sıkıntının, süresi, sonuçları ve dünyaya öğrettikleri ya da öğretecekleri itibarıyla şimdiden iletişim tarihinde önemli bir yer edindiğini bildirdi.

Fahrettin Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Dünyaya 'alternatifsiz' denilen küresel sosyal medya şirketlerinin ne denli kırılgan ve düzensiz bir yapı içerisinde olduğunu gösteren bu sorun, bizlere de milli bir siber anlayışın önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Yaşanan sorun ayrıca hepimize aslında verilerimizin ne denli tehlikede olduğunu, sosyal özgürlüklerimizin ne kadar çabuk ve kolay bir şekilde kısıtlanabildiğini ve sosyal medyadaki düzensizliğin bireyde ve toplumda onarılması güç hasarlara yol açabileceğini göstermiştir.

İşte 6 saatlik kesintinin nedeni

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Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelerek onları geliştirmenin yanında, küresel sosyal medya mecralarının da bireyin özgürlüklerini tehlikeye atmaksızın belirli ve güvenilir bir düzende çalışmasını temin etmek artık bir zorunluluktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dijital dünyanın birçok faydasıyla birlikte getirdiği bu tip sorunlardan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için tüm kurum ve kuruluşlarıyla devrededir, çalışmaya devam etmektedir."

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#Fahrettin Altun#SOSYAL MEDYA#Erişim Sorunu