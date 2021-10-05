Son dakika haberi: Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü! İşte 6 saatlik kesintinin nedeni

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Sosyal medya kullanıcıları dünya genelinde Instagram, Facebook ve WhatsApp'a erşim sağlayamadı. Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin bilgi bulunmazken birçok Twitter kullanıcı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini ifade etmişti.

SAAT 18:44'TE ÇÖKTÜ

Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını açıklamıştı.

İLK AÇIKLAMA!

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullanmıştı.



Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay ise paylaşmamıştı.

6 SAAT SONRA PROBLEM GİDERİLDİ

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Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problem giderilerek 01.30'da tekrardan erişime açıldı.

FACEBOOK NEDENİNİ AÇIKLADI



Facebook'tan kesinti ile ilgili yapılan resmi açıklamada 'Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz' sözlerine yer verildi.

Başka bir deyişle Facebook, erişim sorununa neden olan şeyin şirket için bir hata olduğu ihtimali üzerinde durduğunun altını çizdi.

Aynı açıklamada 'Ayrıca, bu kesinti süresinin bir sonucu olarak kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıtımız yok' ifadelerine yer veren sosyal medya devi, 1.5 milyar kullanıcının verilerinin çalındığı iddialarına da son noktayı koydu.

FACEBOOK HİSSELERİ YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ



İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu. Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Şirketin piyasa değeri saatler içerisinde 967 milyar dolardan 916 milyar dolara kadar geriledi. Bu kayıp Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in kişisel servetinden 7 milyar doların buhar olmasına neden oldu.



FACEBOOK İNTERNETTEN 'SİLİNDİ'



Geçtiğimiz saatlerde bir siber güvenlik firmasının üst düzey yetkilisi Dane Knecht, internet trafiğini ulaştırmak üzere ağlar tarafından kullanan Facebook Sınır Geçit Protokolü yollarının 'internetten çekildiğini' ifade etmişti.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; siber güvenlik uzmanı Kevin Beaumont, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu çok büyük bir konfigürasyon hatasına benziyor, Facebook şu sıralar esasen internette yok" ifadelerini kullanmıştı.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

"GERÇEKTEN HERKESE MERHABA"

Erişim sorunu yaşanırken Twitter'ın resmi hesabından "Gerçekten herkese merhaba" paylaşımı yapıldı. Bir süre sonra WhatsApp'tan gönderinin atlına "Merhaba" yanıtı geldi.

Twitter CEO'su Jack Dorsey de WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yöntemine gönderme yaparak, "Bu konuşmanın şifrelenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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