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İlber Ortaylı'dan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Okul#İlber Ortaylı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 13:05

Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dün tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırladı. Öğrencilerle sohbet edip habercilik ve Türkçeyi doğru kullanma üzerine konuşan Ortaylı, meraklı öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

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Bu yıl eğitim öğretim hayatına başlayan, Türkiye’nin ilk ve tek medya lisesi olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırlamanın heyecanı vardı. Ortaylı, öğrencilerle sohbet edip sorularını yanıtladı. Türkçeyi doğru kullanmanın önemine vurgu yaptı. Öğrenciler daha sonra Ortaylı’ya çiçek hediye etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Sevgili gençler, beni okulunuza ilk defa davet etmiş oluyorsunuz. Böylece bu okul tabi bir şans. Çok erken yaşta medyada yetişeceksiniz. Haberlerde tarifi yoktur. Yani her şey haber olabilir. Yeter ki sizin zihniniz işlesin. Çok gezi kitabı okumanız lazım.

Çok sanat tarihi bakmanız lazım. Röportajlar okumanız lazım. Bunlar önemli. Belgeselleri takip etmeniz lazım. Türkçe vokallerin hakkını vereceksiniz. Hiçbir harfi yutamazsınız. Bunu söylüyorum size. Biz de kuvvetle vurgular, sesli harfler ve sessiz harfler de değildir. Onun için buna dikkat edin. Ağzınızda bu hata varsa hızlı konuşuyorsunuz demektir.” ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylıdan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyaret

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#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Okul#İlber Ortaylı

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