İftar saatleri ve Ramazan İmsakiyesi 2020: İftar vakti ne zaman, ezan kaçta okunacak? İstanbul Ankara İzmir iftar vakitleri

'İftar saat kaçta? sorusu 81 ilde yanıtı araştırılan konuların başında geliyor. Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan'da iftar ve sahur saatleri bilgisi Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden öğreniliyor. İl il iftar vakitleri 21 Mayıs Perşembe günü tüm illerde farklı saatlerde gerçekleşiyor. Peki, bu akşam iftar saat kaçta? İftar vaktine ne kadar var? İşte, tüm illerin il il iftar vakitleri ve iftar saatleri...

İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, iftar saatleri açıklandı. 21 Mayıs iftar saatleri şöyle gerçekleşecek;

İSTANBUL: 20:28

ANKARA: 20:09

İZMİR: 20:28

Ayrıca özel olarak hazırlanan 2020 ramazan imsakiye sayfamızdan bulunduğunuz ili seçerek iftar ve sahur vakitlerini görebilir, sayaç ile iftar saatine ve sahur vaktine ne kadar kaldığını öğrenebilirsiniz.

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İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası;

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"