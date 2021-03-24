İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele için kurulan komisyonda görev alacaklar belli oldu

"Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele Ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Kararına göre, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun üyelikleri için 16 Mart'ta Genel Kurul'un 59'uncu Birleşiminde, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelikleri için de 23 Mart'ta seçim yapıldı.

Komisyonun başkanlığına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, başkanvekilliğine AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, sözcülüğüne AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, katipliğine MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, üyeliklerine ise MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz seçildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara