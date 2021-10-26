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İklim çıkarması

#İklim Yasası#AB#Türkiye
İklim çıkarması

Türkiye, geniş bir kadroyla katılacağı ve iklim konusunda somut kararların alınacağı Glasgow Zirvesi öncesinde 32 yıllık yol haritasının taslağını hazırladı. Zirvenin ardından ilk olarak İklim Yasası çıkartılacak.

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TÜRKiYE’nin Paris İklim Anlaşması’nı imzalamasının ardından ilk adım, 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında Glasgow’da atılacak. İklim krizini önlemeye yönelik önemli kararların alınacağı zirveye, Türkiye dev bir kadro ile katılacak. Toplantıya, 4 bakanlık, TBMM Çevre Komisyonu ve STK’lar çok geniş bir kadroyla katılacak. Türkiye, 2053 yılına kadar yapacağı çalışmaların taslak programını da hazırladı. Fabrika fabrika atılacak adımlar belirlendi, zirve öncesinde yapılacaklarla ilgili çalışmalar tamamnladı. Yetkililer, “Paris Anlaşması’nın kitabı İskoçya’da yazılacak. Anlaşmanın nasıl uygulanacağına ilişkin oturumlar yapılacak. Türkiye olarak Çevre Bakanlığı başta olmak üzere, TBMM Çevre Komisyonu üyeleri, sivil toplum kuruluşları katılacak. 10 gün boyunca oturumlarda üretim ve enerji ile ilgili kararlar alınacak. Türkiye’nin büyük bir ofisi olacak ve orada tanıtım yapılacak” dediler.

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ÖNCE ZİRVE, SONRA YASA

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Verilen bilgiye göre, Glasgow Zirvesi’nde alınan kararlar, ocak ayında Antalya’da yapılacak iklim şurasında masaya yatırılacak ve tüm sektörlere düşen görevler ele alınarak, kısa, orta ve uzun vadeli 2053 stratejisi netleştirilecek. Atılacak ilk adım İklim Yasası hazırlamak olacak. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uygun olarak hazırlanacak İklim Yasası’nda tüm ayrıntılar yer alacak. İklim Yasası’nın içinde hava, su ve toprak dahil tüm çevresel sorunları ilgilendirecek başlıklar olacak. Yeni teknoloji kullanılarak, bunlara zarar veren unsurların ortadan kaldırılması planlanacak. Karbon vergisi gibi konular alt başlıklar halinde yasanın içinde olacak. Yasadan sonra uygulama yönetmelikleri çıkartılacak. Atılacak her adım süreye bağlanacak ve gerçekleştirilecek.

KARBON AYAK İZİ ADRES BELLİ

Bakanlığın hazırlık olarak Dünya Bankası’yla yaptığı çalışmanın, sürece büyük katkısının olacağı belirtiliyor. Türkiye’nin karbon vergisini nasıl uygulayacağına ilişkin yapılan çalışmalarda, hangi fabrikanın ne kadar emisyon ürettiğinin belirlendiği, tüm fabrikalarının durumunun saptandığı, yasanın çıkartılmasının ardından harekete geçileceği belirtiliyor.

AB FONLARI KULLANILACAK

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SÜRECİN hayata geçirilmesi için AB fonları devreye girecek. Paris Anlaşması’na taraf ülkelerin yararlanacağı bu fonlarla, yeşil dönüşümün daha kolay sağlanacağı kaydediliyor. AB ile ortak hareket, bu konuda kullanılan hassas teknolojilere sahip olmak, sanayi kuruluşlarının daha kolay kredi sağlamaları ve dönüşümü gerçekleştirmeleri anlamına da gelecek.

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