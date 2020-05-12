İftar saatleri 12 Mayıs: İftar vakti ezan saat kaçta okunacak? 12 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir 2020 Ramazan İmsakiye

"iftar vaktine ne kadar var?" sorusunun yanıtı saatlerin ilerlemesiyle araştırılmaya başlandı. Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan'da en fazla sorgulanan konular arasında iftar vakitleri geliyor. Diyanet Ramazan İmsakiyesi takvimi üzerinden il il iftar vakitleri bilgisi öğreniliyor. Peki, bu akşam idtar saat kaçta? İftar vaktine ne kadar var? İşte, il il iftar vakitleri ve 12 Mayıs Ramazan İmsakiyesi...

İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, iftar saatleri açıklandı. 12 Mayıs iftar saatleri İstanbul'da 20:19'da, Ankara'da 20:01'de, İzmir'de 20:20'de, Adana'da 19:44'de, Bursa'da 20:16'da gerçekleşecek.

Ayrıca özel olarak hazırlanan 2020 ramazan imsakiye sayfamızdan bulunduğunuz ili seçerek iftar ve sahur vakitlerini görebilir, sayaç ile iftar saatine ve sahur vaktine ne kadar kaldığını öğrenebilirsiniz.

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EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

"Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."

RAMAZAN AYINDA TOK TUTAN BESLENME ÖNERİLERİ

On bir ayın sultanı ramazan ayı bereketi ile geldi. Bu ay birlik beraberliği, bir lokma ekmeği paylaşmanın güzelliğini gösteriyor bizlere. Alışverişler yapılıyor, özel lezzetler mutfakta yerini alıyor. Peki, rahat bir ramazan ayı geçirmek için nelere dikkat edilmeli?

Sıvı alımı

Oruçlu olunan saatlerin uzun olmasından kaynaklı bu ay en çok dikkat edilmesi gereken nokta vücudun sıvı ihtiyacını yeteri kadar karşılayabilmektir. İftar ve sahur arasında vücudun ihtiyacı olan ortalama 2-2,5 litre suyu içmekte hepimiz çoğu zaman zorlanabiliyoruz. Bu nedenle iftar ve sahur arasında sıvı alımınızı kolaylaştıracak meyve aromalı sular hazırlayıp su içmeyi daha keyifli hale getirebiliriz.

Öğün sıklığı

Koronavirüs döneminde bağışıklığı güçlü tutmak gerekir. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenmenin ramazan ayında da sürdürülebilmesi için en az üç öğün yapmak gereklidir. İftar ve sahur iki ana öğün ve iftardan sonra en az bir ara öğün yapılarak besin ihtiyaçları dengeli olarak vücuda alınmalıdır.

İftarda beslenme

Zengin yemek kültürümüz gereği iftar sofralarında çok çeşitli ve büyük porsiyonlu yemekler hazırlanır. Orucunuzu açarken en sağlıklısı ara vermektir. Orucunuzu su, zeytin, hurma ile açabilirsiniz. Ilık bir çorbanın arkasından yemek yemeye 15-20 dakika ara vermelisiniz. İftar yemeği olarak her çeşitten küçük porsiyonlarda yemek olsun tabağınızda. Protein içeren bir yemek (et, tavuk, balık veya kurubaklagil), sağlıklı karbonhidratları içeren (esmer ekmek, esmer makarna, bulgur pilavı vb.), salata-sebze yeşillik grubu ve yoğurt. Kaçınmanız gereken besinler hamurlu yiyecekler, kızartmalar, asitli içecekler, soslu yemekler.

Sahurda tok tutan besinler

Yeterli ve dengeli beslenmeyi sürdürebilmek, vücuda gerekli vitamin ve mineral alımını sağlamak için sahura mutlaka kalkılmalıdır. Sahurda uzun süre tok tutacak ve susatmayacak besinleri tercih etmek önemlidir. İyi ve kaliteli protein alımı (yumurta, peynir, yoğurt, süt, kefir vb.) uzun süreli tokluğu arttırır, kas kaybını engeller. Vücuda enerji veren sağlıklı yağ kaynakları (zeytinyağı, zeytin, avokado, ceviz, badem, fındık vb.) dengeli olarak alınmalıdır. Kan şekerini daha dengede tutması sebebiyle sahurda pide yerine lifli tam buğdaylı ekmekler tercih edilmelidir. Aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durulmalı; turşu, salamura, sakatatlar, sucuk, salam gibi işlenmiş et ürünleri sahurda tercih edilmemelidir.

Doğru yeme alışkanlıkları

İftardan sonra düşük kan şekeri sebebiyle bütün yemekleri bir anda ara vermeden yeme isteği olmaktadır. Bu durum hızlı ve porsiyon olarak çok miktarda yemek yemeye neden olur. Gün boyu düşük seyreden kan şekeri bir anda vücuda besin alınmasıyla birlikte hızla yükselir ve iftardan sonra ağırlık çökmesi, uyku halinin gelmesine neden olur. Bu nedenle besinler yavaş yenmeli, iyi çiğnenmelidir.