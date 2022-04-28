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İçişleri genelge yayınladı... Adım adım maskesiz hayat

#İçişleri Bakanlığı#Genelge#Koronavirüs
İçişleri genelge yayınladı... Adım adım maskesiz hayat

Korona salgınıyla hayatımızın parçası haline gelen maskeye artık veda ediyoruz. İçişleri Bakanlığı, maske zorunluluğunun nerelerde kalktığını, hangi alanlarda devam edeceğini anlatan bir genelge yayınladı. İşte tüm detaylarıyla yeni maskesiz hayat...

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla ilgili kapalı alanlarda maske kullanımına ilişkin genelge yayınladı. Genelgede, toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede, koronavirüs salgınında bireysel sorumluluğun önemine vurgu yapılarak özetle şöyle denildi:

BİREYSEL ÖNLEM DÖNEMİ

“Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale gelmiştir. Bu nedenle ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların hem kendini hem de çevresini korumak için maske kullanmaya devam etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları bireysel sorumluluk çerçevesinde önemlidir.”

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İçişleri genelge yayınladı... Adım adım maskesiz hayat

OKULLARDA KALKTI

Genelgede, maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı alanlar şöyle sıralandı: “COVID­-19 Bilimsel Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda, açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere tüm alanlarda, tüm okullarda maske zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.”

İçişleri genelge yayınladı... Adım adım maskesiz hayat

GÜNLÜK BİN VAKANIN ALTINA KADAR TOPLU TAŞIMA VE HASTANEDE DEVAM

Açık alanlarda maske kullanım zorunluluğunun daha önce kaldırıldığı hatırlatılan genelgede, “Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasına son verilmiştir. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1000’in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilecektir” denildi.

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İçişleri genelge yayınladı... Adım adım maskesiz hayat

BALIKESİR SIFIRLADI

DÜNYAYI ve Türkiye'yi esir alan koronavirüs pandemisinde sona yaklaşılırken, Balıkesir'in ilçelerinden de müjdeli haberler geldi. 20 ilçesi bulunan kentin nüfus olarak kalabalık olmayan 8 ilçesinde vaka sayıları sıfırlandı. Bir dönem en çok vaka görülen 3 ilden biri olan 1 milyon 400 bin nüfuslu Balıkesir genelindeki vaka sayıları ise 30'lu rakamlarla ifade ediliyor.

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#İçişleri Bakanlığı#Genelge#Koronavirüs

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