İçişleri Bakanlığı'nın anketinde dikkat çeken sonuçlar! En yüksek oran...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bağlı birimlerinde verilen hizmetlere yönelik vatandaş memnuniyetini ölçmek amacıyla 2020 yılının mayıs ayından bu yana her ay düzenli olarak Interactive Voice Response (IVR-Etkileşimli Sesli Yanıt) robot teknolojisi yardımıyla "Vatandaş Memnuniyeti Anket Uygulaması" gerçekleştiriyor.

Seslerin yazıya, yazıların da sese dönüştürülmesi temeline dayalı yapay zeka teknolojisi sayesinde günlük 8 bin arama kapasitesiyle uygulamadan daha doğru sonuçlar elde edilebiliyor.

Ana dilleri farklı olan kişilerin görüşlerinin de sonuca dahil edildiği anket kapsamında verilen cevaplar anonimleştirildiğinden kişisel veriler ihlal edilmiyor.

HİZMETLERDEN DUYULAN MEMNUNİYET YÜZDE 82

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve bağlı kuruluşları ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve valiliklerce verilen hizmetlerin vatandaş memnuniyetini ölçmek amacıyla yapılan anketler, "hizmetler" ve "politikalar" başlıklarından oluşuyor.

"Hizmetler" başlığında alınan hizmetten genel memnuniyet, personel ilgisi, personel bilgi düzeyi ve işlemin tamamlanma süresi ile birimin fiziki ortamı sorgulanıyor.

Geçen mayıs ayında bu başlıkta 205 bin 330 kişiye düzenlenen ankette genel memnuniyet oranı yüzde 82 olarak ölçüldü.

EN YÜKSEK MEMNUNİYET, TERÖRLE MÜCADELEDEN DUYULUYOR

"Politikalar" başlığında ise terör örgütleriyle mücadele, trafik güvenliği uygulamaları, uyuşturucuyla mücadele, hırsızlık, dolandırıcılık gibi asayiş olaylarıyla mücadele, kaçak göçle mücadele, afetlere hazırlık, kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport belgesi dahil nüfus işlemlerinden duyulan memnuniyet derecesi tespit edilmeye çalışılıyor.

Mayıs ayında bu başlıkta 100 bin 291 kişiye düzenlenen ankette genel memnuniyet oranı yüzde 75,08 oldu.

Bakanlığın uyguladığı politikalar arasında en yüksek memnuniyetin, yüzde 85,89 ile terör örgütleriyle mücadeleden duyulduğu belirlendi.

Bunu yüzde 84,08 ile kimlik kartı, sürücü ve pasaport belgesi dahil nüfus işlemleri, yüzde 77,79 ile uyuşturucuyla mücadele politikaları izledi.

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