Bakan Soylu duyurdu: Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a saldırı düzenleyenler gözaltına alındı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık'a bu sabah düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirenin ve zanlısının emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 11, 2021
Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
NE OLMUŞTU?
Yomra ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, bu sabah makam aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Başkan Bıyık kurşunlardan makam aracının önüne eğilerek yara almadan kurtulmuştu.
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