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İçişleri Bakanlığı’ndan CHP’li Özgür Özel’in iddialarına yanıt

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#İçişleri Bakanlığı#Özgür Özel#Emin Şen
İçişleri Bakanlığı’ndan CHP’li Özgür Özel’in iddialarına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 17:23

İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel’in iddialarıyla ilgili açıklama yayımladı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

CHP Grup Başkanvekili’nin kamuoyunun gündemini meşgul ettiği hezeyan dolu açıklamasını tüm kamuoyu gibi biz de ibretle izledik. Bu kadar basitliğin muhatabı elbette biz değil konuşturdukları kişiye CHP Grup Başkanvekili gömleği giydirenlerdir. Sosyal medyada 'troll' ordusu kurduğu iddia edilen Emin Şen, iddia edildiği gibi Bakanlık Müşaviri veya 657’ye tabi devlet memuru değildir. Yine iddia edilenin aksine İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın basınla ilişkileri ve resmi sosyal medya hesapları, ilgili birimlerin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri tarafından sürdürülmektedir. Daha önce FETÖ hesaplarında defalarca gündeme getirilen bu mesnetsiz iddiaların odağındaki Emin Şen, Bakanımızın çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürütmektedir. Bu bilgi kamuya açık bilgidir. Onun için hezeyan dolu kurgu bunun üzerinden oluşturulmuştur. Bir diğer kurgu da Bakanlık sayfasının erişime engellendiği iddiasıdır, burada sadece geçmişten kalan bir bilgi güncellenmiştir. Ayrıca hezeyan taşıyan diğer iddiaları ise maksatlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük dezenformasyon amaçlı bilgilerdir.”

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#İçişleri Bakanlığı#Özgür Özel#Emin Şen

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