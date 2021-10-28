İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, gece Erciyes'te kar yağışı görüldü.
Kar yağışıyla dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken yağış 2 bin 500 metreye kadar etkili oldu. Kar kalınlığı bazı noktalarda 10 santimetreyi geçti.
Kar yağışı nedeniyle Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 5 dereceye kadar düştü.
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