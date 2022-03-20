İbrahim Kalın New York Times'a konuştu: Zelenski görüşmeye hazır ama Putin henüz değil

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ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinde oynadığı role dikkat çeken bir haber yayınladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları da yer aldı.

Steven Erlanger haberinde, "Türkiye ve Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasında önemli bir arabuluculuk rolü oynadığını, uzun vadeli ateşkese yönelik ve üç haftadan fazla süredir devam eden şiddetli savaşa barışçıl bir çözüm bulmak üzere ciddi müzakereler için yol aradığını" yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke liderinin pozisyonlarını ölçmek için Zelenski ve Putin ile telefonda görüştüğünü ve İbrahim Kalın'ın da görüşmede bulunduğunu aktaran Erlanger, haberinde Kalın'ın şu ifadelerine yer verdi:

* Zelenski görüşmeye hazır, fakat Putin liderler seviyesindeki bu görüşme için pozisyonların henüz yeterince yakın olmadığını düşünüyor.

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"PUTİN GÜÇSÜZ GÖRÜNMEK İSTEMİYOR"



* Bu görüşmenin bir noktada gerçekleşeceğine inanıyorum. Bir noktada barış anlaşması yapılacak. Elbette biz bunun çok geçmeden olmasını istiyoruz, ancak muhtemelen Putin bunu yaptığında güçlü pozisyonda olmak istiyor. Askeri kayıplar ya da ekonomik yaptırımlarla zayıflamış, güçsüz görünmek istemiyor.

* Bu zaman henüz gelmedi ve kısa süre içinde de gelmeyebilir. Fakat muhtemelen Putin üzerinde etkisi en çok olan ekonomik yaptırımlar.

* Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, çözümün Minsk Anlaşmalarının yeni versiyonlarında bulunacağını belirtirken, ikinci derecedeki sorunlar çözülünce, egemenlik ve toprakların kontrolü gibi en zor iki meselenin iki başkana bırakılması yolundaki öneriyi de gündeme taşıdı.



"TÜRKİYE İLETİŞİM KANALLARINI AÇIK TUTMAK İÇİN ÇALIŞIYOR"



* Günün sonunda amacın herkes için barış ve güvenliğin tesisi olduğunu vurgulayan Kalın, "Bu nedenle Türkiye, Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmak için çok çalışıyor. Elbette Rusya burada daha büyük bir sorumluluk taşıyor. En nihayetinde bu savaşa son verecek olan Başkan Putin. Bunu yapmak istediğinde, bu savaştan almak istediğini aldığında -uzlaşı, taviz, anlaşma- bilmiyorum. Ancak o yönde ilerlediğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.