Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İkinci tur bizim için daha kolay olacak

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber canlı yayınında soruları yanıtlıyor. İşte Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu açıklamalardan öfke görüyorum. Ekranlarda bağırıp çağırmak yerine gücünüz varsa seçmeni ikna etmeye çalışırsınız. Millet İttifakı'nın sözcüsü konumunda olan siyasiler, gazeteciler o gece öyle bir tavır ve tutum içerisinde olanlar sosyal medyada kendilerini gülünç durumuna düşürdüler.



Bunlar üzücü. Her seçim ortamında ben anlayabiliyorum ama makul olan ortadan kaldırmamak gerekiyor.

İkinci tur bizim için daha kolay olacak. Oy farkının kapanacağını düşünmüyorum.

Elbette Millet ve Cumhur İttifakı'nın itiraz ettiği yerler ortada. Ama fark o kadar büyük ki meşruiyeti sorgulanamaz. Yaklaşık 5 puanlık fark var.

Keşke böyle tutumlar içerisine girmeselerdi. Bunun yerine daha gerçekçi tutum içerisinde olmalıydılar.



SİNAN OĞAN'LA GÖRÜŞME OLACAK MI?



Sinan Bey'in aldığı oy kıymetli. Seçmenimizin %5.2 si Sinan Oğan'a verdi. Ortada yeni bir dinamik var. Sinan Bey'in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda pozisyon Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum. Kendisiyle şahsi tanışıklığım da vardır. Güzel de bir kampanya yaptı. Kendi tezlerini dile getirdi. Terörle mücadele ve sığınmacılar gibi. Devletin beraberliği açısından terör gruplarına karşı tavrını açık bir şekilde gördük.

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İkinci tur adına tercihleri ne olur onu bilemeyiz. Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda kimlerin karşısında olmamız gerektiği açık bir şekilde gösterdiğini düşünüyorum.



"OĞAN'LA GÖRÜŞME OLMADI"



Şu ana kadar böyle bir görüşme olmadı. Bugün yarın olabilir gibi bir şey diyemem. Biz kendi kampanyamız sürecine odaklanıyoruz. Sürece bakı onu değerlendireceğiz.

Pazarlık kelimesi de bazen çok yersiz ve uygun olmayan bir şekilde kullanılıyor. Milletin temel meseleleri söz konusu olduğunda pazarlık söz olmaz. Biz gayet kendimizden eminiz, kampanyayı bugüne kadar nasıl getirdiysek kalan 12-13 günü de bu şekilde geçireceğiz.

Türkiye'nin kendi milli menfaatleri, bir uyum sağlanır, bir yaklaşım olursa Oğan'la görüşme değerlendirilmesi yapılır.

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Cumhurbaşkanımızın sosyal medyadan paylaştığı 6 Mayıs'lı paylaşımı var. Tüm Türkiye kazanacak diye bir mesaj vermişti. Bu mesaj çok vurgulu bir şekilde Cumhurbaşkanımızın pazar gecesi balkon konuşmasında da dile getirildi. Önümüzdeki süreçte de genel tavrımız yine böyle olacak.

MİLLETE BAKIŞ AÇILARI YILLARDIR DEĞİŞMEDİ

Bu tablo neticesinde milleti aşağılayan, cahil, gerici aydınlanmamış halkın tercihi budur, ne haliniz varsa görün" tavrının son günlerde nasıl gerçekleştiğini gördük. Türkiye'de kendini elit diye tanımlayan kesimin bu millete bakış açısın yıllardır değişmedi. Böyle elit olunmuyor. Elit olmak demek insana saygıyla başlar.

Büyük bir hüzün ve üzüntüyle bunları takip ettim. Deprem bölgesiyle de ilgili yazıklar olsun tavrını gördük. Depremzedelere yardınm götürmüşler, Cumhurbaşkanımız 1. çıktığı için hayal kırıklığını yaşadıklarını gördük. Yazıklar olsun, gözünüze dizinize dursun diyenleri gördük. Hatta Haluk Levent'e saldırdıklarını bile gördük. Biz kimseye saldırmadan, masaya elimizi vurmadan bu süreci yöneteceğiz.

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Biz depremi unutmadık. Dikkatler tabii son 1 ayda seçime odaklandı ama adil bir gözle deprem bölgesine bakın, inanın hiçbir şekilde fire vermeden 7-24 çalışmalar devam etti. 120-130 binin üzerinde evin temeli atıldı. Milletimizde bu tabloyu gördüğümüz için oyunu Cumhurbaşkanımıza verdi.



Deprem bölgesiyle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Rehavete katılmadan bu çalışmayı sıkı bir şekilde yürüteceğiz.